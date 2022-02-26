Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

İlçe ziyaretlerine devam

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Yozgat İl Başkanı İsmail Yılmaz ve parti yönetimi ilçe gezilerine devam ediyor.

26 Şubat 2022 Cumartesi 00:14
İlçe ziyaretlerine devam

Boğazlıyan ilçesinde bir dizi ziyaret gerçekleştiren DEVA Partisi Yozgat İl Yönetimi STK temsilcilerini ve esnafı ziyaret etti.
Ziyarette Yozgat il yönetimine, Boğazlayan ilçe yönetimi eşlik etti. 
Yapılan ziyaretlerde gösterilmiş olunan ilgiden dolayı herkese teşekkür eden Yılmaz, "Bu ziyaretimizde gösterdikleri ilgi ve misafirlerliklerinden dolayı;
Esnaf Kredi Kafalet Kooperatifi Başkanı Nuri Erkoç'a, Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Öcal Öcalan'a,  Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Köksal Kılıçaslan'a, Ziraat Odası  Başkanı Hüseyin Demiroğlu'na, Borsa Genel Sekreteri Ali Ayık'a teşekkür ederim" dedi. Esnafa yapmış oldukları ziyarette esnafın istek ve taleplerini dinleyen Yılmaz, sorunlara çözüm odaklı çalıştıklarını ifade etti.

Anahtar Kelimeler:
İlçe Ziyaretlerine DevamYozgatIlerigazetesişubatCumartesiHaberDevaPartiİsmailYılmazIlçeZiyaretDevam
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gençleri bilgilendirdi
Gençleri bilgilendirdi
AK Kadınları ağırladı
AK Kadınları ağırladı
Köy yolları çamur içinde
Köy yolları çamur içinde
Deva'dan ziyaret
Deva'dan ziyaret
Başer’in acı günü
Başer’in acı günü
300 kişilik öğrenci yurdu yapılacak
300 kişilik öğrenci yurdu yapılacak
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim