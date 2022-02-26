İlçe ziyaretlerine devam

Boğazlıyan ilçesinde bir dizi ziyaret gerçekleştiren DEVA Partisi Yozgat İl Yönetimi STK temsilcilerini ve esnafı ziyaret etti.

Ziyarette Yozgat il yönetimine, Boğazlayan ilçe yönetimi eşlik etti.

Yapılan ziyaretlerde gösterilmiş olunan ilgiden dolayı herkese teşekkür eden Yılmaz, "Bu ziyaretimizde gösterdikleri ilgi ve misafirlerliklerinden dolayı;

Esnaf Kredi Kafalet Kooperatifi Başkanı Nuri Erkoç'a, Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Öcal Öcalan'a, Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Köksal Kılıçaslan'a, Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Demiroğlu'na, Borsa Genel Sekreteri Ali Ayık'a teşekkür ederim" dedi. Esnafa yapmış oldukları ziyarette esnafın istek ve taleplerini dinleyen Yılmaz, sorunlara çözüm odaklı çalıştıklarını ifade etti.

