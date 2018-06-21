İlçe turları sürdü

Başbakan Yardımcısı ve Yozgat Milletvekili adayı Bekir Bozdağ ve partinin diğer adayları Sarıkaya ilçesine bağlı belde ve köyleri ziyaret etti. AK Parti Yozgat Milletvekili adayı Bekir Bozdağ, beraberinde diğer adaylar Sibel Yıldırım ve İskender Minar ile Çayıralan ve Sarıkaya’ya bağlı belde ve köyleri ziyaret etti. Diğer aday Yusuf Başer ise il merkezindeki temas ve ziyaretlerini sürdürerek, merkezde seçmenle buluştu. Başbakan Yardımcısı Bozdağ’a yoğun ilgi gösterilirken, bazı çiftçiler de yaşadıkları sorun ve sıkıntıları dile getirdi. Seçime sayılı günler kala AK Partililer de ilçe ve belde ziyaretlerinin sonuna geldi.