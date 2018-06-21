Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 13°
orta şiddetli yağmur
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
95057
ALTIN
192.970
DOLAR
4.7244
STERLİN
6.2675
EURO
5.4834

İlçe turları sürdü

AK Parti seçim programları kapsamında ilçe turlarını sürdürdü.

İlçe turları sürdü

AK Parti seçim programları kapsamında ilçe turlarını sürdürdü.

21 Haziran 2018 Perşembe 07:00
83 Okunma
İlçe turları sürdü

Başbakan Yardımcısı ve Yozgat Milletvekili adayı Bekir Bozdağ ve partinin diğer adayları Sarıkaya ilçesine bağlı belde ve köyleri ziyaret etti. AK Parti Yozgat Milletvekili adayı Bekir Bozdağ, beraberinde diğer adaylar Sibel Yıldırım ve İskender Minar ile Çayıralan ve Sarıkaya’ya bağlı belde ve köyleri ziyaret etti. Diğer aday Yusuf Başer ise il merkezindeki temas ve ziyaretlerini sürdürerek, merkezde seçmenle buluştu. Başbakan Yardımcısı Bozdağ’a yoğun ilgi gösterilirken, bazı çiftçiler de yaşadıkları sorun ve sıkıntıları dile getirdi. Seçime sayılı günler kala AK Partililer de ilçe ve belde ziyaretlerinin sonuna geldi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Karargahlar konuşuyor: İYİ Parti
Karargahlar konuşuyor: İYİ Parti
AK PARTİ’NİN SEÇİM PERFORMANSI
AK PARTİ’NİN SEÇİM PERFORMANSI
MHP’nin kalesi tekrar ayağa kalktı
MHP’nin kalesi tekrar ayağa kalktı
Kenevir operasyonu
Kenevir operasyonu
Moral depoladı
Moral depoladı
Tarım politikalarını anlattı
Tarım politikalarını anlattı

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim