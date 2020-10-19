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İlbay güven tazeledi

AK Parti Çandır ilçesi 7. Olağan kongresi Milletvekili Yusuf Başer ve partililerin yoğun katılımı ile gerçekleştirildi.

19 Ekim 2020 Pazartesi 00:16
İlbay güven tazeledi

AK Parti Çandır 7. Olağan İlçe Kongresi'nde mevcut başkan Halim İlbay güven tazeledi. Çandır Belediye Düğün Salonunda düzenlenen kongrede konuşan AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, kongrenin hayırlı olması dileğinde buldu. Başer, "Teşkilatlar olarak hiç kimseyi küstürme lüksümüz yok. Bunun için hiçbir kardeşimizi 'eski AK Partili' olarak sıfatlandırmadık, sıfatlandıramayız. AK Parti, her dem yeniden doğanların partisidir. Bu partiyi kuran, yaşatan, bugünlere getiren ve inşallah geleceğe de taşıyacak olan milletimizin bizatihi kendisidir. Kendini milletin üstünde gören, gönül kazanmak yerine gönül yıkan, hizmete yönelmek yerine dar kadroculuk yapan, toparlamak yerine dışlayan kişiden AK Parti teşkilat mensubu olamaz" dedi. AK Parti Yozgat İl Başkanı Çelebi Dursun da, AK Parti'de bugüne kadar görev alan herkese teşekkür ederek, kongrenin hayırlı olması temennisinde bulundu. Kongrede tek liste ile aday olan Halim İlbay, yeniden başkan seçildi. 

Anahtar Kelimeler:
İlbay Güven Tazeledi
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