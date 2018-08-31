İl Başkanı İstifa Etti

Önceki gün İYİ Parti Genel Merkezi, taşra teşkilatlarında yapılacak revizyon için bütün il başkanları ve yönetimlerinin istifası istemişti. İYİ Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, söz konusu kararı, tüm il başkanlıklarına iletmişti. Genel merkezin isteği doğrultusunda hareket eden İl Başkanı Özışık, görevinden istifa ettiğini belirtti.

Sosyal medya hesabından istifasını duyuran Özışık, istifa gerekçesini şu sözlerle açıkladı:

