İKİ TARAF DA ISRARLI

İki parti seçimlere ittifak halinde girse de, başarılı olabilmeleri için Yozgat’ta birbirlerinin oylarına ihtiyaçları var.

Yani, MHP’nin AK Parti’den oy tırpanlaması lazım ki, başarıya ulaşabilsin.

AK Parti oylarını korumakla yetinmeyerek, MHP’den oy alabilsin ki çıtayı yükseltebilsin.

Hal böyle olunca, iki partinin de işi zorlaşıyor.

AK Parti’nin CHP veya İYİ Parti tabanından oy alacak hali yok.

MHP için de durum aynı...

MHP’ye oy verip, bugün İYİ Parti’ye kayan var ama İYİ Parti veya CHP’den MHP’ye kayan seçmen söz konusu değil.

O yüzden AK Parti güçlü Cumhurbaşkanlığı için, güçlü meclis vurgusu yapıyor ve bu gerekçeyle oy istiyor.

MHP ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı zaten desteklediklerini ve mecliste güçlü bir MHP’nin iç ve dış düşmanlara aman vermeyeceği görüşüyle, güvenlikçi ve korumacı politikalarla seçmenden oy istiyor.

İki tarafın bu yoğun ısrarına, Yozgat seçmeni nasıl yanıt verecek, hep birlikte 24 Haziran akşamı göreceğiz.

HAKKINI VERDİ...

AK Parti, bu seçimlerde bir kadın adaya yer verdi.

Daha önceki yazılarımda bazen kadın aday, bazen hanım aday diyordum.

Lakin kadın bir köşe yazarından bu konuda ikaz aldık.

Kadın köşe yazarımız, hanım diye bir cinsiyet bulunmadığını ve bundan dolayı kadın denilmesi gerektiğini belirtmişti.

Neyse, konuya dönelim...

Yozgat’ın kadın adayı Sibel Yıldırım, seçim sürecinde seçim sahasının ve siyasetin hakkını veren isim oldu.

Her kapıya vardı, her eli sıktı, her gönle dokunmaya çalıştı.

Tüm ilçe ve beldeleri dolaşarak, her yerde partisinin programını ve vaatlerini herkese anlattı.

Yozgatlı kadın seçmen ile güzel diyaloglar kurdu ve onların yeniden AK Parti’yi tercih etmeleri için sempati oluşturdu.

Yola ilk çıktığında “Yozgat’ın Sibel Ablası” sıfatını kullanmıştım.

Zaman içerisinde bu sıfatın ne kadar doğru olduğunu, yürüttüğü saha çalışmasıyla ispat etti.

Seçimlere az bir zaman kaldı, sandıktan çıkan sonuç nasıl olacak buna da millet karar verecek.

Demem o ki, Sibel Yıldırım elinden geleni fazlasıyla yaptı ve gayret gösterdi.

Gerisi önce Allah’ın takdiri, sonra da milletin teveccühüne kalacak.

Yozgat ve kendisi için hayırlısı olur inşallah.



ENDİŞELİYDİ

Yozgatlı ve bir partiye sempatisi olan isimle ayaküstü görüştük.

İşi gereği Yozgat’ın ilçelerini turlayan, oradaki esnaf ve vatandaşlarla diyalog içerisinde olan bir isim.

Seçimlerle ilgili yaptığımız konuşmada, partisi için kaygılandığını ifade etti.

Bazı ilçelerde ciddi varlık gösteremeyeceklerini, bunun esnafa ve vatandaşa yansıdığını anlattı.

Nedenini sorduğumda küslüklerin ve partinin genel politikasının etkili olduğunu beyan etti.

Her ilçede aynı durumun söz konusu olmadığını, bazı ilçelerde böyle olduğunu anlattı.

Biz de eğer anlattığı gibiyse, işlerinin zor olduğunu beyan etmekle yetindik.

Bakalım tüm bu izlenim ve gözlemler sandığa ne kadar yansıyacak?

Şu bir gerçek ki, Anadolu seçmeni öyle çok da kaygan ve geçişken bir seçmen kitlesi değil.

Nerede duruyor, ne söylüyor ve neyi savunuyorsa onu sandığa yansıtıyor.

Yani, teveccüh gösteriyorsa bundan vazgeçmiyor ancak tepki veriyorsa, tepkisini de sandığa yansıtıyor.

Ne diyelim, hayırlısı...

DUYDUK DUYMADIK DEMEYİN

*Bayramda da seçim çalışması sürdürecek adayları.

*Seçilemeyecek sırada olduğunu düşündüğü için, bayramı evinde geçirmeyi düşünen adayı.

*Seçim karargahlarına bu sene uğramayan Yozgatlı seçmeni.