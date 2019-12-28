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İki ilçede kongre

CHP Yozgat İl teşkilatı Şefaatli ve Yenifakılı ilçelerinde de kongre sürecini tamamladı.

İki ilçede kongre

CHP Yozgat İl teşkilatı Şefaatli ve Yenifakılı ilçelerinde de kongre sürecini tamamladı.

28 Aralık 2019 Cumartesi 04:04
İki ilçede kongre

Tek liste ile gidilen CHP ilçe olağan kongresine Başkan Ali Bektaş, bir kez daha güven tazeledi. İkinci kez güven tazeleyen Bektaş, "Sizce de sol yanından alınmış bir nefesi hak etmiyor mu bu güzel ilçe. Şefaatli’nin Cumhuriyet Halk Partisine ihtiyacı var. Önümüzdeki süreci iyi değerlendireceğiz geçmişi değiştiremeyiz ama geleceği birlikte kurtarabiliriz" dedi. Kongreye CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, İl Başkanı Abdullah Yaşar ile birlikte ilçe başkanları, partililer de katıldı. Milletvekili Keven, genç yaşına rağmen yaptığı çalışmalar ile göstermiş olduğu tavır ve davranışlar ile deneyimli bir siyasetçi gibi ilçe başkanlığı görevini yerine getirdiğinin altını çizdiği Başkan Ali Bektaş’ı tebrik edip, başarı diledi. CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar da, kongrenin ilkler ile dolu olduğunu vurguladı, Şefaatli’de yeniden partinin genç başkan ile yeşerdiğini, her şeyin çok daha güzel olacağını söyledi. Yenifakılı ilçesinde ise mevcut ilçe Başkanı Mustafa Zararsız tekrar seçilerek, güven tazeledi. 

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