ihaneti izlediler

İl Genel Meclisi’nin dünkü oturumuna Meclis Başkanı Halil Şahbaz başkanlık etti.

Oturumun açılışını yapan Halil Şahbaz, 15 Temmuz gecesi yaşananları anlatan kısa bir film gösterimi yapılacağını söyledi ve meclis üyelerine projeksiyon vasıtasıyla o gece yaşananlar izlettirildi.

İl Genel Meclisi Başkanı Halil Şahbaz, 15 Temmuz’un yıl dönümünün yaklaştığını hatırlatarak, “Merhum Mehmet Akif’in ‘Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın’ dediği gibi, bende Allah bu millete bir daha 15 Temmuz’lar yaşatmasın diyorum. Hain darbe girişiminde hayatını kaybeden tüm şehitlerimize bir kez daha rahmet, gazilerimize şifa diliyorum” diye konuştu.

İMAM ÜYEDEN DUA

Meclis üyelerine izletilen filmde, 15 Temmuz gecesi Ankara ve İstanbul’da yaşananlar gösterildi.

Filmin ardından AK Parti Akdağmadeni İl Genel Meclisi Üyesi, emekli İmam Hatip Ali Güran, tüm şehitler için Kura-ı Kerim okudu.

Okunan Kuran-ı Kerim’in ardından ise tüm meclis üyeleri ve kurum personeli de şehitler için Fatihalar gönderdi.

Meclis üyeleri daha sonra gündemde yer alan maddeleri görüşmeye başladı.



