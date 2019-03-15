İç hesaplaşmaların dışındayız

Mehmet Erdemir’in bilgi, birikim ve tecrübesiyle Yozgat’a hizmet etmek ve tüm Yozgatlıları kucaklamak için yola çıktığını anlatan Sedef, “Başka partiler veya adaylar kendi iç hesaplaşmaları için kavga ediyor olabilir. Biz bunların dışındayız. Biz Yozgat’a nasıl hizmet verebiliriz bunun derdindeyiz” diye konuştu. Ülkücülerin birlik ve beraberlik içerisinde adayları Erdemir’in etrafında kenetlendiğini vurgulayan Sedef, “Bugüne kadar iktidar nimetlerini belediyecilikte de göremedik. Belediyecilikte asli işlerin dışına çıkılamıyorsa, belediyenin iktidardan yana olmasının faydası ne?” eleştirisinde bulundu. Milletvekili Sedef, cumhur ittifakı ruhuna zarar vermeden Yozgat’ta başarıya koştuklarını da ifade ederek, “Biz cumhur ittifakını da Yozgat’ın menfaatine, Yozgat’ın lehine, memlekete hizmet noktasında değerlendiriyoruz” ifadelerini kullandı. Haber: Mustafa TEKER