Huzurevine ziyaret

Ziyarete Yozgat Milletvekili Ethem Sedef, MHP Merkez İlçe Başkanı Tekin Irgatoğlu, Kadın Kolları Başkanı Gülseren Sarıoğlu da eşlik etti. Mehmet Erdemir, Huzurevinde yaşayan vatandaşlarla tek tek sohbet ederek talep ve isteklerini dinledi. Başkan adayı Erdemir, Alparslan Türkeş Huzurevini yıllar önce hizmete açmanın bahtiyarlığını yaşadığını belirtti. Erdemir, “Yaşlılarımıza bu sıcak çatıyı inşa edip, onların kalan ömürlerini burada sağlık ve afiyet içerisinde geçirmelerine vesile olmak benim için en büyük bahtiyarlıktır” dedi. Milletvekili Ethem Sedef de “Erdemir başkanımızın burada emeği vardır. Seçildiğinde nasip olursa daha güzel ve daha hayırlı işleri birlikte yapacağız” diye konuştu.

