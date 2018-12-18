Hizmette sınır yok

Belediye Başkan adayı Celal Köse, Yozgat için tüm hizmetleri yerine getireceklerini ve sınır tanımayacaklarını belirtti. Başkan adayı Celal Köse, Yozgat’ta yapılacak tüm çalışmalarda vatandaşların da fikirlerini alacaklarını ifade etti. Celal Köse, “Vatandaşlarımızın değil, kanaat önderlerinin ilgili kurum ve kuruluşlarımızın hepsinin ortak görüşünü alarak başlayacağız. İstişare yapmanın önemini biliyoruz. Yozgat’ımızı yaşanılır modern bir şehir haline getirmek için elimizden gelen bütün çaba ve gayreti sarf edeceğiz” şeklinde konuştu.