Hizmetler devam edecek

Yozgat Bağımsız Belediye Başkan Adayı Arslan, Yozgat’ın kaderinin birilerinin siyasi çıkarlarının üstünde olduğunu ifade etti. Başkan Adayı Arslan, Yozgat halkının da bu görüşte olduğunu belirterek, “Halkımız bu duruma son vermek adına bize yola çıkmamızı söyledi. Biz de halka güvenerek yola çıktık. İnşallah yeni dönemde de bu hizmet sevdası ve Yozgat’ı şehirleştirecek projelerimiz aralıksız devam edecek” şeklinde konuştu.