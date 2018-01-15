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HESAP SORULACAK!

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Genel Başkanı olduğu AK Parti’nin Yozgat İl Kongresine katılmak üzere Tokat’tan yola çıktı ama kötü hava koşulları nedeniyle Çekerek ilçesinden geri dönmek zorunda kaldı.

HESAP SORULACAK!

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Genel Başkanı olduğu AK Parti’nin Yozgat İl Kongresine katılmak üzere Tokat’tan yola çıktı ama kötü hava koşulları nedeniyle Çekerek ilçesinden geri dönmek zorunda kaldı.

15 Ocak 2018 Pazartesi 07:00
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HESAP SORULACAK!

Yozgat’a 18.00 sıralarında gelen Erdoğan, 18.17 sıralarında da Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda partililerine hitap etti. Yozgat’ın son referandumda yüzde 74 oranındaki desteği ile en fazla destek veren iller arasında ilk 6 arasında yer aldığını hatırlatan Erdoğan, Yozgat’ın şehirler diyarı olduğunu, terörle mücadelede 298’i asker olmak üzere 329 güvenlik görevlisinin şehit olduğunu kaydetti. Erdoğan, tarih boyunca da Yozgatlının vatanın bölünmez bütünlüğü için şehit verdiğinin altını çizerek, 15 Temmuz’da Yozgat hainlerin kıpırdamasına izin vermediğini, buna karşılık yurdun farklı bölgelerinde yaşayan Yozgatlılardan 14’ünün şehitlik mertebesine erdiğini söyledi. Erdoğan, ‘Yozgat denilince sadece coğrafi alan ve tabelasında rakam bakarak değerlendirirseniz yanılırsınız. Tabelada 421 bin yazıyor ama Avrupa’da Ankara’da İstanbul’da Kırıkkale’de yurdun farklı bölgelerinde Yozgat’tan daha fazla Yozgatlı yaşamaktadır’ dedi.
Yozgat’a Ak Parti iktidarları döneminde 11 katrilyon tutarınada yatırım ve hizmetin geldiğinin altını çizen Erdoğan, Hızlı tren ve bölünmüş yol çalışmalarının belirlenen sürede tamamlanamadığını, bu gecikmeye neden olanlardan bunun hesabının sorulacağını kaydetti. Erdoğan Yozgat’a yapılan hizmetleri sıraladı hava limanının 2020 yılında tamamlanacağını, bölünmüş yollardaki çalışmaların önümüzdeki yıl tamamlanmasının planlandığını bildirdi. Erdoğan, Hafif Raylı sistem sözünü verdi, ‘Yozgat’ın kara talihinin yol konusunda da yakasını bırakmadığını biliyorum. Bunun aşabilmek için gerekli talimatları verdik. Bu şehre yapılacak yatırımlar, hizmetler beni sevindirir. Yozgatlılar Yozgat’a yatırım yaparsa burası gelişir’ diye konuştu.
 

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