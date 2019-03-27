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Herkesle kucaklaştı

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay Yozgat’ta Lise Caddesi esnafını ziyaret etti.

Herkesle kucaklaştı

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay Yozgat’ta Lise Caddesi esnafını ziyaret etti.

27 Mart 2019 Çarşamba 00:00
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Herkesle kucaklaştı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a esnaf tarafından bol bol ikramlarda bulunuldu.

Hemşerileriyle samimi sohbetler gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, gelen ikramları geri çevirmedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, çiğ köftecilerde çiğ köfte, pastanelerde ise tatlı yiyerek ziyaretlerini sürdürdü.

Oktay, kendisine ikram edilen ürünleri vatandaş ve koruma ekibiyle de paylaştı.

Vatandaşların fotoğraf çektirme taleplerini de geri çevirmeyen Oktay, öğle namazını Çapanoğlu Büyük Cami’de kıldı.

İl merkezinden ayrılan Fuat Oktay Şefaatli ilçesine geçerek, Şefaatli halkına seslendi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’ın son durağı Yerköy oldu. Yerköy’de de miting yapan Oktay, Yozgat programını bu şekilde sonlandırdı.

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