HERKESLE KUCAKLAŞACAĞIZ

YOZGAT Belediye Başkanlığı görevine talip olan Belediye Başkan adaylarıyla yapılan söyleşilerim devam ederken, göreve talip olan isimler, seçmene kendilerini anlatıyor. Bu kapsamda İleri’nin bugünkü konuğu tecrübeli siyasetçi, MHP Belediye Başkan Adayı Mehmet Erdemir oldu. Erdemir, Yozgat ile ilgili sorulara içtenlikle yanıt verdi, seçilmesi durumunda Yozgat Belediyesi ile Yozgat halkını barıştıracağını söyledi.

Erdemir, görevde bulunduğu süre içerisinde, sadece belediyenin rutin işleriyle ilgilenmediklerini, tarım ve hayvancılık sektörünün gelişmesine katkıda bulunmaya yönelik önemli adımlar attıklarının altını çizerek, yeni dönemde de aynı şekilde Yozgat insanına en iyi hizmeti sunup, istihdam yaratabilecek çalışmaların altına imza atacaklarının altını çizdi.

YOKSULUNDAN SPORUNA

‘Yozgat halkı neden Erdemir’i tercih etmesi gerekiyor? Yozgat halkı neden Mehmet Erdemir’e oy vermeli?’ sorularını yanıtlayan Erdemir, önce gülümsedi, sonrasında şakayla karışık, “Ben Mehmet Erdemir’i iyi tanıyorum. Onun nasıl bir belediye başkanı olduğunu bizzat yaşayarak gördüm” dedi.

Taraftarlarının deyimi ile ‘Efsane Başkan’ Erdemir, 1989-2003 yılları arasında belediye başkanlığı yaptığı dönemde tüm Yozgat halkını sahiplendiğini hatırlattı. Yozgat’ın yoksulundan sporuna kadar her alanda Yozgat ile ilgilendiğini ve ayrım gözetmeksizin hizmet sunduğunu kaydeden Erdemir, “Ben 1989 seçimlerinden bir gün önce Cumhuriyet Alanı’nda Yozgat halkına bir söz vermiştim. O sözümü tuttum. Bu şehrin yoksuluna da, sporuna da sahip çıktım, yine çıkacağım” diye konuştu.

HERKES ULAŞABİLECEK

MHP adayı Erdemir, dünün dar imkanlarında Yozgat’a yapılması gereken her şeyi yapmanın mutluluğu içerisinde olduğunu, kendisinin bir gönül ve halk adamı olduğunun altını çizdi, “Rahatlıkla herkesin ulaşabileceği bir insanım” ifadesini kullandı.

Yozgat’ta 2004 sonrası Yozgatlıların belediyeden 15 yıl boyunca yakınlığı, ilgiyi, samimiyeti ve sahiplenmeyi göremediğini vurgulayan Erdemir, “Mehmet Erdemir’in tekrar aday olmasıyla halkımız oyunu rahatlıkla verebileceği, güvendiği, inandığı, verdiği sözün takipçisi olan bir isim olan Erdemir’e verebilir” diye konuştu.



KOPUKLUK BİTECEK

MHP adayı Mehmet Erdemir, göreve seçilmesi durumunda ilk olarak Yozgat Belediyesi’ni Yozgat halkıyla barıştıracağını söyledi. Belediyenin şu anda Yozgat halkından kopmuş, belli bir siyasi fikrin, belli bir partinin belediyesi konumuna girmiş olduğunu iddia eden Erdemir, “Vatandaş bu konudan çok dertli... Ben buna son verip yine orayı tüm halkın belediyesi yapacağım” dedi.

Mehmet Erdemir, Yozgat halkının tümünü siyasi fikri, inancı, mezhebi ve meşrebine göre ayırmadan tümünü kucaklayacağının vurgusunu yaptı.

İSRAF ÖNLENECEK

MHP Yozgat Belediye Başkan Adayı Mehmet Erdemir, israfı önleyeceğini de kaydetti. İsrafın önlenmesi durumunda belediyenin yüzde 30 bütçesine katkı sağlanacağını anlatan Erdemir, 15 yıllık AK Parti döneminde Yozgat Belediyesi’nde israfın had safhaya çıktığını savundu. Erdemir, “Belediyemiz, kendi kendine yeten, üreten bir belediyecilik anlayışından çıkmış, kaynaklarını hovardaca harcayan bir belediye konumuna girmiş. Ben bu israfı önleyerek, kendi kendine yeten, üreten bir belediyecilik anlayışıyla hizmet edeceğim. Görevde bulunduğumuz dönem içerisinde sadece belediyenin rutin işleriyle uğraşmadık. Yozgat bir tarım kentidir, hayvancılık kentidir. Tarım ve hayvancılık sektörünün ivme kazanabilmesi için hazırladığımız proje kapsamında Entegre tesislerinin kurulmasını sağladık. Bu tesisler ile hem çiftçimiz, besicimiz kazanacak hem de belediyemize gelir getirirken, istihdam da sağlanacaktı. Bizden sonraki süreç iyi yönetilemediğini üzülerek görüyorum ” şeklinde konuştu.

Röportaj:Mustafa TEKER