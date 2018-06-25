HERKES MUTLU!

MHP Yozgat'ta 7 Haziran seçimlerinde aldığı oya yakın bir oy almayı başardı. Partisinin Yozgat İl Başkanlığı görevini yürütürken, istifa edip aday olan Ethem Sedef milletvekili seçildi. CHP'den Ali Keven, 16 yıllık aradan sonra milletvekili seçilmenin mutluluğunu yaşadı.

YOZGAT'ta Milletvekilliği ve Çumhurbaşkanlığı seçimleri genel olarak huzur ve güven içerisinde tamamlandı. Yozgat'ta 296 bin 268 seçmenden yaklaşık 255 bin 972'sii bin 283 sandıkta oyunu kullandı. Yozgatlı seçmen büyük katılım gösterdi. Yüzde 86.38 katılım gösterip, Türkiye'nin yeni dönem sistemiyle ilgili oy kullandı. Yozgat seçmeni AK Parti'ye 135 bin 528, MHP 63 bin 605, CHP 29 bin 222, İYİ Parti 18 bin 954, Saadet Partisi 3 bin 7, HDP 2 bin 436, HEPAR 428, Vatan Partisi 424 oy veridi. Bu sonuçlarla AK Parti'den Bekir Bozdağ ve Yusuf Başer, MHP'den Ethem Sedef, CHP'den Ali Keven Yozgat Milletvekili seçildi. Yozgat seçmeni Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise Recep Tayyip Erdoğan'a her dönem olduğu gibi yine rekor düzeyde oy verdi. Oy kullanan seçmenin yüzde 75.52'sine tekamül eden 188 bin 28 seçmen Erdoğan'a oy verdi. Muharrem İnceye seçmenlerin yüzde 14,72'sine tekamül eden 36 bin 702 seçmen oy verirken, Meral Akşener yüzde 8,32 ile 20 bin 743 seçmenin, Temel Karamollaoğlu yüzde 0,98 orannında 2 bin 430 seçmen, Selahattin Demirtaş'a yüzde 0,32 oranında 798 seçmen oy kullandı.

PARTİLİLER SEVİNDİ

Yozgat'ta sakin geçen seçimlerin ardından sonuçların açıklanmasıyla birlikte MHP'liler sokağa inen ilk partililer oldu. Daha sonra AK Partililer alana indi.

MHP Adayı Ethem Sedef, partililere hitaben bir konuşma yaptı. MHP'liler Cumhuriyet Alanı'nı terk edip, araçlarla şehir turu atarken, bu kez AK Partililer alana giriş yaptı. AK Parti İl Başkanı Celal Köse, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan ile adaylar seçim otobüsünün üzerine çıkarak taraftarlarına yönelik birer konuşma yaptı, seçmenlere, partililere teşekkür ettiler.

16 YIL SONRA

CHP, Yozgat'ta 16 yıl sonra bir milletvekili çıkartmanın sevincini yaşadı. CHP adayı Ali Keven, daha önce de milletvekilliği için aday oldu.

Ancak, seçilebilecek yerden aday gösterilemedi. 16 yıl önce MHP'nin barajı aşamaması üzerine CHP adayı Emin Koç milletvekili seçilmişti. Aradan geçen 16 yıllık süre sonunda CHP Ali Keven ile hem oyunu artırdı hem de bir milletvekili seçmenin sevincini yaşadı. CHP'liler diğer partilere göre parti binası içerisinde tebrikleri kabul edip, sevinmeyi tercih etti. CHP İl teşkilatını ziyaret edenler arasında diğer partilere mensup isimler de vardı.