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‘Her zaman destekliyoruz’

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer Yozgat’ta yapmış olduğu ziyaretler kapsamında Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Yozgat Şubesini ziyaret etti.

21 Mart 2022 Pazartesi 00:55
‘Her zaman destekliyoruz’

İş insanlarını her zaman desteklediklerini belirten Başer, “Yozgat’ımızda yatırım yapan, istihdam oluşturan, reel ekonomiye katkı sunan iş insanlarımızı her zaman destekliyoruz. Bu kapsamda Yozgat’ta yapmış olduğumuz ziyaretlerde MÜSİAD Yozgat Şubesini ziyaret ettik. Şube Başkanımız Emre Karataş ile MÜSAİD’ın yapmış olduğu faaliyetler hakkında bilgi alarak fikir alış verişinde bulunduk. Yapmış olduğu ve yapacağı çalışmalarda MÜSAİD yönetimine başarılar diliyorum” dedi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MÜSAİD Yozgat Şube Başkanı Emre Karataş ise, Başer’e destekleri için teşekkür etti.

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