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Her şey Yozgat için

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ’ın daveti ile Cumhur ittifakının iki büyük partisinin temsilcileri Ankara’da bir araya geldi, Yozgat masaya yatırıldı.

15 Şubat 2021 Pazartesi 00:22
Her şey Yozgat için

Toplantıya AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef ile Ak Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer ve MHP Yozgat İl Başkanı Tekin Irgatoğlu katıldı. Toplantı sonrasında bir açıklama yapan Yozgat Milletvekili Bozdağ, Cumhur ittifakını oluşturan AK Parti ve MHP’nin Yozgat temsilcileri olarak Yozgat’ı konuştuklarını, verimli bir istişare toplantısı yaptıklarını söyledi. Bozdağ, ‘’Yozgat için işbirliği ve dayanışmamızın en üst düzeyde ve en verimli bir şekilde sürdürme kararlılığımızı teyit ettik. İstişare ve dayanışmanın Yozgat’ımıza çok şey kazandırdığı ve bundan sonra da daha çok kazandıracağına yürekten inanıyoruz. Yozgat ve Türkiye için birlik olmak ve birlikte çalışmak hem Cumhur İttifakının ve hem de Yozgatlılar olarak bizlerin ortak hedefidir’’ dedi. Bozdağ, iktidarın sorun konuşma yeri değil, konuşulan sorunları çözme yeri olduğuna da vurgu yaptı. Bozdağ, ‘’CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, ömründe iktidar olamadığı için sorun konuşmayı icraat zannediyor. Biz Yozgat’ın ihtiyaç ve taleplerini karşılamak ve sorunlarını çözmek için gece gündüz çalıştık, bundan sonra da gece gündüz çalışacağız. CHP sorun konuşacak; biz sorun çözeceğiz. CHP sorun konuşmakla övünecek, biz icatlarımızla ve eserlerimizle övüneceğiz.Sorun konuşmak CHP’nin, icraat yapmak bizim işimizdir. Biz eser üretmeye ve icraata, CHP’de konuşmaya devam edecek. İşimiz ve gücümüz Yozgat’’ ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 14.02.2021 18:29
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Her şey Yozgat Için
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