HER ÖĞRETMEN UZMANDIR

AKP grubu tarafından acelece hazırlanmış, yetersiz bir kanun teklifi getirildiğini ifade ederek “Bunun adını öğretmenleri ayrıştırma kanunu diye değiştirin çünkü sizin amacınız üzüm yemek değil, resmen bağcıyı dövmek.” diye konuşan Keven, şu şekilde devam etti. Keven, “Cumhuriyet değerlerinin, laik eğitim sisteminin tam kalbinden vurulmaya çalışıldığı bir dönemde 1,5 milyona yakın öğretmenimizi kapsayan Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifini görüşüyoruz. Salı günü Millet Meclisinin önünde öğretmenlerin iteklendiği, tekmelendiği, susturulmak istenildiği bir günü unutmuyoruz. Meclisin kapısı önünde ve Millî Eğitim Bakanlığı önünde bu yasa teklifine karşı tavır koyan EĞİTİM-İŞ ve EĞİTİM-SEN sendikalarının yönetici ve üyelerini, sevgili meslektaşlarımı buradan, Türkiye Büyük Millet Meclisinden selamlıyorum. Getirilen kanun teklifi bu hâliyle, Başöğretmenimiz Atatürk'ün yeni nesilleri emanet edecek kadar güvendiği öğretmenlik mesleğinin hak ettiği yere gelmesini sağlamak bir yana, onları 12 maddelik bir yasaya hapsediyor. Bakınız sayın milletvekilleri, Hâkimler ve Savcılar Kanunu 122 madde olup hâkim ve savcı sayısı Türkiye'mizde 23 bin civarında. Türk Tabipleri Birliği Kanunu 64 madde olup doktor sayısı 170 bin civarında. Öğretmen meslektaşlarımızın sayısı 1,5 milyona yakın ama 12 maddelik bir kanun teklifiyle hiçbir soruna çare olmayan, tamamen dayatma ürünü bir teklifi getiriyorsunuz. Eğitimi, öğretimi ne kadar ciddiye aldığınız ortada” dedi.

Kanun teklifi, okuldaki çalışma barışını bozacak ve öğretmenlerimizi kendi arasında bir rekabet sistemine sokacak olup kısır çekişmeler yaratacak ve eğitimde iç barışı bozacağının altını çizen Keven, “Üstelik yaptığınız her sınav ve her mülakat bu kadar şaibeli ve şeffaflıktan uzakken meslektaşlarımızı hangi yüzle ve nasıl sınav yapacaksınız merak ediyorum. Elinizi vicdanınıza koyun ve düşünün, öğretmenlerin tek sorunu uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik midir? Öğretmenlerin sizden talepleri kariyer basamakları mıdır yalnız? 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu Madde 43 "Öğretmenlik, Devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir." demektedir, yani öğretmenlik zaten bir ihtisas mesleği olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle, tüm öğretmenlerimiz uzman olarak kabul edilir. Başöğretmenimiz Atatürk'e verilen başöğretmenlik makamının bir kariyer unvanı olarak getirilmesi asla kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

ÖZEL OKULLARDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN SORUNLARI NE OLACAK?

Keven son olarak, “Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifini hazırlayanlara tavsiyem, bunun adını öğretmenleri ayrıştırma kanunu diye değiştirin çünkü sizin amacınız üzüm yemek değil, resmen bağcıyı dövmek. İşte, salı günü yüce Meclisin kapısında gördük, öğretmenleri bu kapıda dövdürdünüz. Neden? Kendileriyle ilgili bir konuda gelip görüş bildirmesinler diye. Böyle bir şey olabilir mi? Öğretmen konuşmayacaksa bu ülkede kim konuşacak? El insaf! Böyle yarım yamalak bir kanun teklifi olmaz çünkü bu teklifte özel okullarda asgari ücretle çalıştırılan öğretmenler maalesef yok, halk eğitimde çalışan usta öğretici öğretmenler yok, PIKTES programında çalışan öğretmenler yok, özel rehabilitasyon merkezlerinde çalışan öğretmenler yok, sözleşmeli öğretmenlerin mazerete dayalı tayin hakları ve özlük haklarıyla ilgili hiçbir şey yok. Ücretli öğretmenlik uygulamasına son verileceği gibi bir madde hiç yok. Yani öğretmen yok. Bu yasa başından eksiktir. Yetersizdir ve eğitimde iç barışı sağlamayacaktır. Gelin bu meseleyi hep birlikte ortak masada çözelim, istişare edelim yani danışarak çözelim diyoruz ama siz "Hayır, bizim zaten sayımız yeterli, istediğimiz gibi dayatırız." Diyorsunuz” şeklinde konuştu.