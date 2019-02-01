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Hepsi kendi adayımızdır

CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, Millet İttifakı kapsamında Yozgat’ta adaylığı ilan edilen tüm isimlerin CHP’nin kendi adayı olduğunu vurguladı.

Hepsi kendi adayımızdır

CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, Millet İttifakı kapsamında Yozgat’ta adaylığı ilan edilen tüm isimlerin CHP’nin kendi adayı olduğunu vurguladı.

01 Şubat 2019 Cuma 07:00
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Hepsi kendi adayımızdır

İYİ Parti Yozgat Belediye Başkan adayı  Metin Özışık ile ortak basın toplantısı gerçekleştiren Abdullah Yaşar, “Her iki partinin adayı da bizim kendi öz adaylarımızdır. Herkes bunu böyle bilsin” dedi.
İl Başkanı Yaşar, ülkesini seven ve sahip çıkan her insan ve her partiyle birlikte yürümeye hazır olduklarını dile getirerek, “Bizim derdimiz ülkemizdir. Hiçbir zaman b planımız, şahsi düşüncemiz olmamıştır” şeklinde konuştu. CHP’nin Türkiye’yi kuran parti olduğunu dile getiren Yaşar, gelenekleri ve sağlam temelleri bulunan CHP’yi kimsenin ötekileştiremeyeceğinin altını çizdi. CHP’yi Türkiye’nin aydınlık yüzü olarak tarif eden Yaşar, “Bize hain dediler ama biz bu ülkenin ana sigortasıyız. CHP’yi eleştiren birçok parti siyasi arenada yok oldu. Aday arkadaşlarımız şunu bilsinler hiçbir CHP’li bizim göstermiş olduğumuz ittifaka, ortaklığa en ufak bir halel getirmeyecektir. Bütün elinden gelen katkıyı sonuna kadar sunacaktır. Bütün adaylar CHP’nin adayı kadar değerlidir” ifadelerini kullandı. Abdullah Yaşar, Özışık’ı tebrik ederek çıktığı yolda başarı diledi. Özışık da CHP ve İYİ Partililere seçim sürecinde sergileyeceği politika ve seçim kampanyasıyla ilgili bilgilendirmede bulundu.
Haber: Mustafa TEKER
 

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