HEPSi BEKLEMEDE

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Yozgat Valiliğine yönelttiği sorulara verilen yanıtları paylaştı. Keven, Yozgat’ta yapımı planlanan çevre yolunun kamulaştırmayı beklediğini belirtirken, Çayıralan ilçesinde AK Parti’nin PTT binasını kiralama yapmadan kullandığının Valilik tarafından da kaydedildiğini anlattı. Milletvekili Ali Keven, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na yönelttiği Yozgat çevre yolu ile ilgili sorulara yanıt aldı. Keven, uzun zamandır Yozgat’ta gündemde olan çevre yolu ile ilgili gelen özet yazıda, ihale bilgileri ve tarihleriyle ilgili bir yanıtın bulunmadığını söyledi. Keven, yolun 26 kilometre olduğu bilgisi verildiğini vurgulayarak, ‘’Yol güzergâhı üzerinde yapılacak kamulaştırma işinin ise Yozgat Belediyesi ve İl Özel İdaresi tarafından yapılacağı belirtilmektedir. Böyle bir kamulaştırma işleminin neden Karayolları Genel Müdürlüğü’ne değil de Yozgat Belediyesi ve İl Özel İdaresi tarafından yaptırılmak istendiği izaha muhtaçtır. Sayın Bakan’a Yozgat Belediyesi’nin ve İl Özel İdaresi’nin bu maddi yükün altından nasıl kalkması düşünülmektedir diye soruyorum. Kamulaştırma işleminin bu şekilde sürüncemede bırakılması çevre yolunu yapmamak için bir gerekçe midir? Yozgat kamuoyu bir cevap bekliyor” dedi.

PTT BİNASININ AKIBETİ

BELİRSİZ!

Keven, Yozgat Valiliği’nin ise Çayıralan’daki PTT binasının AK Parti ilçe teşkilatı tarafından kullanılmasına ilişkin yanıtın da geldiğine işaret etti. Keven, “Çayıralan’da ki eski PTT binasının AKP tarafından kullanılması hakkında Yozgat Valiliği’ne yöneltilen sorulara gönderilen bilgi yazısında ise, taşınmazın ilgili parti başkanlığına kiralama işlemi yapılmadan usulsüz tasarrufta bulunan personele idari yönden işlem yapıldığı bildirilmektedir. Ancak ilgili şubenin müdürü hakkında bir işlem yapılıp yapılmadığı ve uğratılan maddi zararın ne olacağı ile ilgili herhangi bir açıklayıcı bilgi verilmemektedir. Yapılan usulsüzlüğün sadece bir memur üzerine yıkılması asla kabul edilemez” diye konuştu.

BODRUM KATTA

KÜTÜPHANE OLMAZ!

Bodrum katta hizmet veren Yerköy İlçe Halk Kütüphanesi ile ilgili CHP Yozgat Milletvekili Keven’in müstakil bir kütüphane binası yaptırılması talebine de Valilik tarafından cevap verildi. Keven, “Verilen cevapta Yerköy Kaymakamlığı binasının bodrum katında 120 metrekarelik bir alanın tahsis edildiği yeni bina yaptırılması için ise bu yıl içerisinde arsa tahsisi ve proje çalışması yaptırılacağı belirtilmektedir. Arsa tahsisinin en kısa sürede çözülmesi için konunun takipçisi olacağım. Yerköy’de öğrencilerimiz sosyal donatıya sahip modern bir binada kütüphane hizmeti almak istiyor. 50 bin nüfusa hizmet veren Yerköy ilçesine acil bir kütüphane binası yaptırılmalıdır” ifadelerini kullandı.