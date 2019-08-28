Hayırlı olsun ziyareti

Yozgat Adliyesinde yeni göreve başlayan Ağır Ceza Reisi Ahmet Hamdi Sazak ile bir süre sohbet eden Milletvekili Sedef, misafirperverliği ve hoş sohbeti için Sazak’a teşekkür etti.
28 Ağustos 2019 Çarşamba 00:00
MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef, İl Başkanı Ferhat Altan ile birlikte, Ağır Ceza Reisi Ahmet Hamdi Sazak’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Yozgat Adliyesinde yeni göreve başlayan Ağır Ceza Reisi Ahmet Hamdi Sazak ile bir süre sohbet eden Milletvekili Sedef, misafirperverliği ve hoş sohbeti için Sazak’a teşekkür etti.