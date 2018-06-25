Hayatımın en farklı seçimiydi

Vatandaşlar sandığa gitti ve tercihini yaptı.

Benim takip ettiğim en farklı seçim oldu, 24 Haziran seçimleri.

Hem sahadaki yansımalar, hem sonuçları itibariyle farklıydı.

Gün boyu hesap makineleriyle hesaplar yapıldı, Yozgat için sonuçlar küçük rakamlarla değişti durdu.

Katılım önceki seçimlere göre hemen hemen aynıydı.

Yozgatlı vatandaşlar, yine sandığa yoğun ilgi gösterdi.

Seçim sonuçlarının açıklanmasından sonra yansıyan görüntüler ise daha ilginçti.

AK Partililer, partiden Cumhuriyet Alanı’na inmeye hazırlandı.

Tam bu esnada, Un Pazarında bir grup CHP’linin davul zurna eşliğinde halay çektiğini gördüm.

CHP’liler bir milletvekili çıkardıkları için seviniyorlardı.

Akabinde Cumhuriyet Alanı’na indim ve burada kalabalığa hitap eden Ethem Sadef’i izledim.

Coşkulu kalabalık, Ethem Sadef’e sevgi gösterisinde bulunuyorlardı.

Yani, Cumhuriyet Alanı’nda MHP’liler de seviniyorlardı.

AK Parti seçmeni sevindi.

MHP seçmeni sevindi.

CHP seçmeni sevindi.

Yozgat, gerçekten karmaşık duygulu bir seçim dönemi yaşadı.

Kaybedeni olmayan bir seçim akşamı yaşadık.

Bu arada, AK Partililer çok düşük bir farkla bir vekili CHP’ye kaptırdı.

AK Partililerin tezine göre, yurt dışı oyların dağılımı sonucu, AK Parti bir vekilini geri alabileceğini söylüyordu.

Bu tezin haklılık payı ne kadardır?

Sonuca bugün veya yarın etki eder mi?

Onu da bugün-yarın göreceğiz.

Şimdi partilerin durumlarını konuşalım...

AK PARTİ...

Yozgat’ta, bir önceki seçimde dört vekilin tamamını alan AK Parti, bu kez 2 vekilde kaldı.

Kesin olmayan sonuçlara göre Yozgat’ta Bekir Bozdağ ve Yusuf Başer parlamentoya vize alan isimler oldu.

Vekil dağılımına bakıldığı zaman, AK Parti Yozgat’ta başarısız oldu.

İki vekilini kaybetti.

Parlamentoda sandalye sayısı azaldı.

Bu arada, AK Parti henüz milletvekilliği sonuçlarını takip ederken, birçok AK Partilinin Lise Caddesi ve Cumhuriyet Alanı’nda yaptığı kutlama da dikkat çekti.

Yozgatlı seçmen, milletvekilliğinden ziyade Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçilmesine sevindiler.

Recep Tayyip Erdoğan’ın kazanmasını kutladılar.

Ben bu satırları yazarken dahi, AK Parti seçmeni Yozgat’ta 2 vekil kaybetmeyi hiç umursamadan kutlamalar yaptı.

Erdoğan posterleri açan vatandaşlar gecenin ilerleyen saatlerine kadar kutlamalar gerçekleştirdi.

AK Parti, milletvekilliği seçimlerinde başarısız oldu ve sonuçlar hiç de partinin istediği gibi olmadı.

Buna karşın diğer partiler birer vekil çıkardıkları halde kutlama yaparken, AK Parti 3-1 sonucuna bile sevinmiyordu.

Bu gerçeği de göz ardı etmemek lazım.

MHP’NİN OY ORANI

MHP, Yozgat’ta birçok insanın tahmin edemediği bir oranda oy aldı.

Bir önceki seçimlerde Yozgat’ta hezimet yaşayan MHP, yeniden Yozgat’tan bir milletvekili çıkardı.

MHP, Yozgat’ta son seçimlerde yaklaşık 30 bin oy almıştı.

Bu seçimlerde ise oyunu yaklaşık 63 bine yükselterek, eriyen gücünü yeniden toparladı.

Yozgat’ta MHP’lilerin bir milletvekili çıkarması ülkücü camianın bir kısmında başarı olarak görülürken, bir kısmı ise bir vekilin Yozgat için başarı olamayacağı görüşünü savundu.

Bu arada Cumhuriyet Alanı’nda toplanan kalabalık ülkücü seçmen, AK Partililerin Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine attığı slogana karşılık vererek Bahçeli lehine sloganlar attılar.

Bir kısım ülkücü ise ittifak yerine MHP’nin seçimlere tek başına katılması durumunda, daha fazla oy alacağı görüşünü dile getirdiler.

Bu tezlerini de İYİ Parti’nin Yozgat’ta aldığı oy oranını göstererek savundular.

MHP’liler, Yozgat’ta en zor seçim kampanyası yapan parti oldu.

Millet ittifakında yer alan partiler, birbirleriyle dayanışma içerisinde kampanya yürütürken, MHP, Cumhur İttifakı içerisinde yer almasına rağmen hep yalnız yürüdü.

Yalnız çalıştı.

Yalnız mücadele verdi.

Hatta zaman zaman AK Parti’nin adayları, MHP’ye oy verilmemesi yönünde seçmenle diyaloğa girdiği söylendi.

Zaman zaman sürtüşmeler yaşansa da, ittifakın ruhunu zedeleyecek düzeyde bir durum söz konusu olmadı.

MHP, bir milletvekilini bileğinin hakkıyla aldı.

Bu açıdan MHP başarılı oldu.

Ama Türk Milliyetçilerinin kalesi, ülkücülerin otağı olan bir partinin hem Yozgat, hem ülke genelindeki başarısı ise tartışılır.

İYİ PARTİ BEKLENENİ ALDI

Seçim sürecinde, yazılarımda zaman zaman hep söyledim.

İYİ Parti’nin Yozgat’ta 20 bin oy alacağını beyan ettim.

İYİ Parti’nin 20 bin oy alacağını söylediğimde, bazı insanlar inanmadığı gibi büyük tepkiler verdiler.

Tepki vermeyenler güldü geçti ancak netice ortada.

İYİ Parti, Yozgat’ta yaklaşık 19 bin oy aldı.

Halbuki seçim kampanyasına sönük başlamıştı.

Halbuki bazı teşkilatlar, İYİ Parti’nin milletvekili listelerini beğenmemişti.

Daha farklı adaylarla yarışa katılsa, durumun farklı olacağını söyleyen İYİ Partili seçmenler vardı.

Neticede, İYİ Parti mevcut adaylarıyla yarışa katıldı ve 19 bin oy aldı.

Aldığı oy oranıyla, Millet İttifakının bir vekil çıkarabilmesini sağladı.

Millet İttifakının Yozgat’ta önünü açtı.

Hatırı sayılır oranda ülkücünün, oyunu bu seçimlerde İYİ Parti’ye verdiğini de görmüş olduk.

CHP YILLAR SONRA...

CHP, Yozgat’ta 16 yıl sonra milletvekili çıkarmanın mutluluğunu yaşadı.

CHP, resmi olmayan sonuçlara göre Yozgat’tan bir milletvekili çıkardı.

Şüphesiz bu başarıda yeni seçim sistemi ve ittifaklar önemli rol oynadı.

Ayrıca Yozgat’ta İYİ Parti de hatırı sayılır bir sayıda oy alınca, CHP’nin önü açıldı.

CHP, bu süreçte inanarak ve birbirine kenetlenerek sıkı bir seçim kampanyası yürüttü.

Bir vekil çıkarabileceğine inanan CHP kadroları, kapı kapı dolaşarak yerel siyaset yürüttü.

Kutuplaşmalardan kaçındı ve dikkatli kampanya yürüttü.

Hal böyle olunca, bir tane vekili de çıkarmayı başararak, başarı elde etti.

AK Partililerin tezine göre, yurt dışı oyların eklenmesiyle, AK Parti tekrar bir vekili CHP’den alacağını iddia ediyor.

Bu satırları yazarken, kesin olmayan sonuçlara göre, Yozgat’ta CHP bir milletvekili kazanmış gözüküyor.

CHP, bir milletvekili çıkararak 16 yıllık ambargoyu delmiş ve Yozgat’ta yeniden başarı kazanmış oldu.

Hayırlı olsun.

DUYDUK DUYMADIK DEMEYİN

*Sokaklarda Erdoğan’ın zafer sevinci kutlanırken, partide 2 vekilde kalmanın üzüntüsünü yaşayan AK Partilileri.

*Bir milletvekilliğine sevinen MHP’lileri.

*Yozgat’ta 16 yıl aradan sonra vekil çıkaran CHP’yi.

*Yaklaşık 20 bin oy alarak Yozgat’ta gücünü gösteren İYİ Parti’yi.