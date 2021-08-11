HASTANEYE ‘OTEL’ BENZETMESi

Türkiye’nin ilk şehir hastanesi olma özelliğine sahip Yozgat Şehir Hastanesi’nde birçok tedavi hizmetinin sunulamadığı ileri sürülerek, ‘Otel’ benzetmesi ile konaklama hizmeti verildiği kaydedildi. İYİ Parti Toplumsal Politikalar Başkanlığı ARGE’den sorumlu Başkan Yardımcısı, Ankara Üniversitesi Tıp fakültesi Tıbbi Onkoloji, Hematoloji ve İç Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Taner Demirer, Yozgat Şehir Hastanesi’nde biyopsi, anjiyo, önemli ameliyatlar ile diyaliz yapılamadığını, kateter bile takılamadığını söyledi. Demirer sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, Yozgat Şehir Hastanesi’ni otel hizmeti sunmanın ötesine geçmemekle suçladı. Demirer, ‘’Hiçbir biyopsi yapılamıyor, diyaliz yapılmıyor, riski yüksek bahanesi ile anjiyo yapılmıyor, önemli ameliyatlar yapılamıyor. Birçok dalda uzman yok. Her hasta Ankara’ya sevk ediliyor. Allah aşkına bana söyler misiniz; bu Yozgat Şehir Hastanesi niçin var, ne işe yarıyor, hangi hastayı tedavi ediyor? Eski Yozgat Devlet Hastanesi’nden hiçbir farkı yok. Otelcilik ile Hastahanecilik çok farklı kavramlar. Hastalığına çare arayan hemşehrilerim adına çok üzgünüm’’ ifadelerini kullandı.