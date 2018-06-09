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HALKI DiNLiYOR

AK Parti Yozgat Milletvekili adayı Sibel Yıldırım, seçim çalışmalarına yoğun bir programla devam ediyor.

HALKI DiNLiYOR

AK Parti Yozgat Milletvekili adayı Sibel Yıldırım, seçim çalışmalarına yoğun bir programla devam ediyor.

09 Haziran 2018 Cumartesi 07:00
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HALKI DiNLiYOR

Yıldırım, vatanın birliği ve bütünlüğü uğruna mücadele eden şehitlerin kabirlerini ziyaret ederken, aynı gün içerisinde üniversiteli gençlerle iftar yaptı. AK Parti’nin Yozgat’ta ilk kadın milletvekili adayı olan Sibel Yıldırım, seçim çalışmaları çerçevesinde Yerköy’de ilçe başkanı Aziz Başak, Kadın Kolları Başkanı Yıldız Kayhan ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Pazar esnafını ziyaret ederek programına başladı. Pazar ziyaretinde alışveriş yapan vatandaşlar ve pazarcılarla sohbet eden Yıldırım, yakın ilgi ile karşılanırken, kadınlardan da yoğun destek gördü. Renkli diyalogların yaşandığı pazar ziyaretinin ardından Yıldırım, Yerköy AK Parti Kadın Kolları Başkanı Yıldız Kayhan ile birlikte istişare toplantısına katıldı. Samimi bir ortamda gerçekleşen toplantıda Yerköylü bayanlar, Yıldırım’ın adaylığından duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Yıldırım, Yerköy programında en önemli ziyaretlerinden bir tanesini vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını hiçe sayan kahraman şehitlerin kabirlerini ziyaret etti. Yerköy şehitliğinde kabirlere karanfil bırakan Yıldırım, daha sonra ruhlarına dualar hediye etti. Yerköy programının ardından Sibel Yıldırım, kent merkezinde Lise Caddesi esnafını ziyaret etti, hayırlı işler temennisinde bulundu. Yıldırım, gün içerisinde Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile Gençlik Merkezi ziyaretlerinde bulundu.  Yıldırım, yoğun ziyaret programını akşam üniversiteli öğrencilerle yaptığı iftar programı ve teravih çıkışı Erdoğan Akdağ Camii’nde kadınlarla yaptığı sohbet ile sonlandırdı. 

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