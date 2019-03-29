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Halka seslenecek

DP Adayı Abdullah Doğan bugün Büyük Sinema Kültür Merkezinde düzenleyeceği toplantıyla halka seslenecek.

Halka seslenecek

DP Adayı Abdullah Doğan bugün Büyük Sinema Kültür Merkezinde düzenleyeceği toplantıyla halka seslenecek.

29 Mart 2019 Cuma 00:00
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Halka seslenecek

Seçimlere sayılı günler kala adaylar son toplantı ve çalışmalarını gerçekleştiriyor. Bu kapsamda DP Adayı Abdullah Doğan da Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi’nde saat 18.00’de Yozgatlı vatandaşlara hitap edecek.
Abdullah Doğan, tüm Yozgat halkını salona davet ederek, toplantıda seçmenin de sorular yöneltebileceğini belirtti.
Haber:Mustafa TEKER

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