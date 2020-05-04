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Halk, kavga değil çözüm bekliyor!

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, esnafın işyerini açmış olsa bile siftahsız kepenk kapatacaklarını belirterek, gerekli çözümün biran önce ortaya konulması gerektiğini söyledi.

04 Mayıs 2020 Pazartesi 09:25
Halk, kavga değil çözüm bekliyor!

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, işyeri kapanan esnaf, lokanta, berber, kuaför, kafe ve kahvehaneler, spor salonları, etüt merkezleri, sürücü kurslarının korona virüs ile mücadele kapsamında kapalı olduğunu hatırlattı. Keven, işyerini açsa bile siftah yapamayan yüz binlerce esnafın kapsamlı bir destek paketi talep ettiğini söyledi. Keven, ‘’Kredilerde ki faizlerin kaldırılmasını talep ediyor. Sicil affı istiyor. Faizsiz, koşulsuz, 2 yıl ödemesiz kredi istiyor. Aksi hâlde iflasların önü alınamayacak ve bu insanlar aileleriyle birlikte, çalışanlarıyla birlikte mağdur olacaklardır. Esnafımızın ve işinden gelirinden olan yurttaşların en azından 3 aylık faturası silinmelidir. Kiralarının yarısı hibe olarak devlet tarafından karşılanmalıdır. Tarımda yaşanan ithal ürün gibi sorunlar çözülmeli, çiftçilerin borçları ertelenmeli ve ödenmeyen desteklemeler ödenmelidir’’ dedi.

Keven yaptığı yazılı açıklamada, bunlara kaynak oluşturmak için acil olmayan işlerin ertelenip, lüks makam araçları gibi, yüksek bedellerle kiralanmış kamu binalarının kiraları gibi masrafların kısılması gerektiğine işaret etti. Keven, ‘’Toplumda huzursuzluğa yol açan lüks ve şatafata son verilmelidir. Gerekirse milletvekili maaşları da düşürülmelidir, sarayda çifte maaşlar alan bürokratların, kurul üyelerinin maaşları da düşürülmelidir. Otoyol ve köprülere ödenen geçmeyen araçların garantileri için 2020 yılında yapılacak toplam 20 milyar liralık ödeme askıya alınmalıdır. Artık bıçak kemiğe dayandı. Halkımız; kavga ve çekişme değil sorunlarına çözüm bekliyor. Halkımız; bozulan ekonomisine çare bekliyor. Halkımız; faturalarına, kiralarına, çeklerine, senetlerine kapsamlı gerçek bir çözüm bekliyor. Halkımız; ABD'ye değil kendisine yardım bekliyor. Halkımız; siyasetçilerin bu sorunları örtbas etmek için ekranlarda hakaret etmesini, halkın birbirine düşman edilmesini, oy verdiği belediye başkanlarının şeytanlaştırılmasını beklemiyor’’ diye konuştu.

Keven, dayanışmanın ve beraberliğimizin artması gereken bu dönemde halkın birbirine kenetlendiğini, siyasetin dilinin kutuplaştırıcı değil birleştirici olması gerektiğinin altını çizdi. Keven açıklamasında, ‘’Buna en çok sorumluluk koltuğunda oturanlar dikkat etmelidir. Halkın sorunlarını çözmeyen bu anlamsız kör dövüşü artık bir kenara bırakılmalıdır. Sürekli birilerini hedef gösterip düşman yaratmaktan vaz geçilmelidir. Etik olmayan karalama kampanyalarına, medya manipülasyonlarına, kin ve nefreti körükleyen söylemlere bir son verilmelidir. Halkı birbirine düşman hâle getirmeye çalışan trol sosyal medya hesapları kapatılmalıdır. İktidara oy veren, muhalefete oy veren kim olursa olsun herkes artık aynaya bakıp düşünmeli ve bunun muhasebesini yapmalıdır. Örneğin bu ülkenin en önemli koltuğunda oturan sayın cumhurbaşkanı bu işe ilk olarak bu ülkenin ikinci partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanına ‘Bay Kemal’ diye hitap etmekten vaz geçerek ve içinde bulunduğumuz mübarek Ramazan ayına da uygun bir üslup değişikliğine giderek başlayabilir. İnanın 83 milyon herkesin artık huzura, güvene ve akıl sağlığına ihtiyacı var’’ ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
CHP. Ali Keven. Esnaf. Yozgat.
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