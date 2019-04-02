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Halk ile buluşacak

YOZGAT Valisi Kadir Çakır bugün Halk Günü Buluşmaları kapsamında vatandaşlar ile bir araya gelecek.

Halk ile buluşacak

YOZGAT Valisi Kadir Çakır bugün Halk Günü Buluşmaları kapsamında vatandaşlar ile bir araya gelecek.

02 Nisan 2019 Salı 00:00
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Halk ile buluşacak

Vali Kadir Çakır’ın belirli periyotlarla gerçekleştirdiği Halk Günü  Buluşmaları kapsamında, bugün saat 10.30’da Yozgat Valiliği Konferans Salonunda Vali Çakır ile vatandaşlar bir araya gelecek.
 

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