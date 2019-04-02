Halk ile buluşacak

Vali Kadir Çakır’ın belirli periyotlarla gerçekleştirdiği Halk Günü Buluşmaları kapsamında, bugün saat 10.30’da Yozgat Valiliği Konferans Salonunda Vali Çakır ile vatandaşlar bir araya gelecek.
02 Nisan 2019 Salı 00:00
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Vali Kadir Çakır’ın belirli periyotlarla gerçekleştirdiği Halk Günü Buluşmaları kapsamında, bugün saat 10.30’da Yozgat Valiliği Konferans Salonunda Vali Çakır ile vatandaşlar bir araya gelecek.
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