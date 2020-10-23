Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1194
ALTIN
489.945
DOLAR
7.9467
STERLİN
10.4048
EURO
9.4204

Hakan sordu, Oktay yanıtladı

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, hemşehrisi Ahmet Hakan Coşkun’un CNN Türk televizyonunda yayınlanan programına konuk olarak, soruları yanıtladı.

23 Ekim 2020 Cuma 00:05
Hakan sordu, Oktay yanıtladı

CNN Türk canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Oktay, yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ‘Türkiye'de yeni yasakların gündemde olduğu’ iddialarına yönelik soruya, salgınla mücadelenin yasaklar, serbestlikler değil, il il, ilçe ilçe günlük veriler üzerinden yapılan detaylı analizlerle sürdürüldüğünü söyledi.  Türk halk müziği ve Türkülere merakının bulunduğuna vurgu yapan Oktay, ‘’Memleketim Yozgat'a yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla daha az gidiyorum’’ dedi. Oktay, Yozgat'ta katıldığı program sonrası bir vatandaşın klasik arabasını kullandığı görüntülerin hatırlatılması üzerine de ‘’Benim için de nostalji oldu’’ ifadesini kullandı. Oktay, kullanırken zorlanmadığını belirttiği aracı, sahiplerinin çok güzel koruduğunu aktardı. Türk halk müziği ve türkülere olan merakına değinen Oktay, boş zamanında bağlamayla ilgilendiğini sözlerine ekledi.

Son Güncelleme: 22.10.2020 18:07
Anahtar Kelimeler:
Oktay YanıtladıHakan Sordu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sorunlar meclise taşındı
Sorunlar meclise taşındı
Yozgat açıklama bekliyor
Yozgat açıklama bekliyor
Keven’den torba yasaya tepki
Keven’den torba yasaya tepki
MHP'de yeni dönem
MHP'de yeni dönem
İlbay güven tazeledi
İlbay güven tazeledi
İnce, geçerken uğradı
İnce, geçerken uğradı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim