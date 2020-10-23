Hakan sordu, Oktay yanıtladı

CNN Türk canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Oktay, yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ‘Türkiye'de yeni yasakların gündemde olduğu’ iddialarına yönelik soruya, salgınla mücadelenin yasaklar, serbestlikler değil, il il, ilçe ilçe günlük veriler üzerinden yapılan detaylı analizlerle sürdürüldüğünü söyledi. Türk halk müziği ve Türkülere merakının bulunduğuna vurgu yapan Oktay, ‘’Memleketim Yozgat'a yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla daha az gidiyorum’’ dedi. Oktay, Yozgat'ta katıldığı program sonrası bir vatandaşın klasik arabasını kullandığı görüntülerin hatırlatılması üzerine de ‘’Benim için de nostalji oldu’’ ifadesini kullandı. Oktay, kullanırken zorlanmadığını belirttiği aracı, sahiplerinin çok güzel koruduğunu aktardı. Türk halk müziği ve türkülere olan merakına değinen Oktay, boş zamanında bağlamayla ilgilendiğini sözlerine ekledi.