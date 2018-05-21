GÜVENLİK VURGUSU

Millet ittifakının Türkiye’de ve Yozgat’taki iki güçlü partisi CHP ve İYİ Parti teşkilatları, iki kez bir araya gelerek toplantı yaptı.

Toplantılarının ana gündem maddesinin ise seçimlerde sandık güvenliği olduğu belirtildi.

CHP ve İYİ Parti temsilcileri, 24 Haziran seçimlerinde sandık güvenliğinin hayati olduğunu söylüyorlar ve bu doğrultuda sandıklara çok sıkı sahip çıkacaklarını belirtiyorlar.

Bu doğrultuda nasıl bir çalışma izleyecekler bunu tam kestiremiyorum.

Çünkü sandık güvenliğinden kasıtları, sandıktan çıkan oyların doğruluğu ve geçerliliği ile ilgiliyse bu noktada bir sorun yok.

Bunun denetim ve kontrolünü sandık başlarında rahat ve kolay bir şekilde yapabilirler.

Ama hatırlanacağı üzere, son halk oylamasında itiraz konusu olan ve kimilerinin ‘şaibe’ olarak gördüğü şey, mühürsüz oy pusulalarının geçerliliği kararı olmuştu.

Yani, sandıklardan çıkan oy pusulalarında kimse bir sıkıntı görmemişti de, sonradan mühürsüz olduğu tespit edilen oy pusulalarına şikayet gelmişti.

Bu seçimlerde de benzer bir durum yaşanırsa ne olacak?

Temennim yaşanmamasıdır…

TAMAM MI, DEVAM MI?

YSK kararlarına göre, siyasi partiler milletvekili aday listelerini bugün saat 17.00’ye kadar kurula teslim etmek zorunda.

Yani, bugün AK Parti’nin aday listelerini öğrenmiş olacağız.

Zaten listelerin geçen hafta hazır hale getirildiği ve son şeklinin ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verildiği söylenmişti.

Yozgat çerçevesinde konuşur isek, bu süreçte Yozgatlı vatandaşlar mevcut vekillerin yerine listeye yeni isimler eklenmesi talebi ve görüşünü savundu.

Buna karşın aynı vatandaş ‘Peki listeler değişmez ise oyunu yine verecek misin?’ sorusuna ise ‘yine veririz ne yapalım, ama değişse iyi olur’ cevabı vermişlerdi.

Şimdi bugün mevcut vekillerin durumunu öğrenmiş olacağız.

Yozgat’ı mecliste temsil eden dört AK Parti milletvekiline, partileri tamam mı diyecek, devam mı?

Muhtemelen AK Parti listelerini YSK’ya teslim etmeden önce, basına da listelerini verecektir.

Belki de siz bu yazıyı okurken aday listeleri açıklanmış olacaktır.

Bu süreçte kimileri yine liste başı oldu, kimileri liste dışı kalmıştı.

Kimine göre Bakan Bozdağ Ankara’dan aday iken, kimilerine göre listeye bir hanım girecekti.

Hepsi bugün içerisinde netlik kazanacak.

Ne diyelim Yozgat için hayır getirsin…



VATANDAŞ ANLAMADI

Yeni seçim sistemini, doğrusu bizim vatandaş henüz tam anlamadı.

Sistemden ziyade, daha doğrusu oy dağılım işini çözemedik.

Ben bile defalarca araştırmama rağmen, milletvekili dağılımının nasıl yapıldığını anlayamadım.

Bundan dolayı bir araya gelen vatandaşlar, çok enteresan milletvekili dağılımı yapıyor.

Mesela birisi yine eski usulden hareketle, Lütfullah Kayalar’ın aldığı 28 bin oyu İYİ Parti’ye kaydırıyor ve AK Parti yine 4-0 yapıyor.

Öte taraftan öbürü yeni sisteme göre bir hesap yapıyor ve AK Parti’ye 3, İYİ Parti’ye 1 milletvekili veriyor, MHP vekil çıkaramıyor.

Enteresan hesap ve sonuçlarda en çok hoşuma gideni ise şu oldu:

AK Parti 1, MHP 1, CHP 1, İYİ Parti 1 milletvekili…

Bu hesabı ve dağılımı nasıl yaptı bilmiyorum ama Yozgat’ın en çok işine yarayan dağılım herhalde bu olurdu.

DUYDUK DUYMADIK DEMEYİN

*Seçim süreci öncesi tutumu ve hareketleri nedeniyle organik bağı bulunan partisine oy kaybettiren isimi.

*Partili kimliği taşıyanların yanlış hareket ve tutumları nedeniyle, 40 senedir oy verdiği partiye, bu seçimde oy vermeyeceğini söyleyen kadın seçmeni.

*Listeye girememesi durumunda mevcut makamlarını da kaybetme ihtimali olan aday adaylarını.



