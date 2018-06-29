GURBETÇiDEN KIYAK!

YOZGAT’ta geçtiğimiz Pazar günü gerçekleştirilen Milletvekili seçimlerinin sonucunda AK Parti’den Bekir Bozdağ ve Yusuf Başer, MHP’den Ethem Sedef, CHP’den Ali Keven milletvekili seçildi ama bir vekillik konusundaki tartışma ve beklenti bitmedi.

Seçim gecesinde AK Parti ile CHP arasında bir vekillik gidip-geldi. Sandıklar açılmaya başladığı ilk adan itibaren Yozgat’tan 3 milletvekili seçildiği ekranlara yansıdı. Ancak, ilerleyen saatlerde açılan sandık sayıları fazlalaşınca bu kez Millet İttifakında yer alan CHP’nin bir sandalye kazandığı yansıdı. Aradaki fark 200’ün üzerine çıktı, ardından 107 oy farkı ile CHP’nin de bir milletvekilliği çıkarttığı resmi olmayan sonuçlara göre ilan edildi. Seçimi il teşkilatında bazı adaylarla birlikte takip eden AK Parti Yozgat İl Başkanı Celal Köse, ‘’Yurtdışı oyların eklenmesi ile biz farkı kapatırız, kaygılanmayın. Sonuç tekrar 3-1’e döner. Daha önceki seçimlerde Amasya’da bir milletvekilliğini, yurtdışı oyların gelmesiyle yeniden biz kazanmıştık’’ dedi.

FARK ARTTI

Seçim sonrasında AK Parti İl Başkanlığı İl Seçim Kurulu’na itirazda bulunarak, Yozgat’taki tüm sandıklarda geçersiz sayılan oyların yeniden sayılmasını talep ederken, Yüksek Seçim Kurulu sosyal medya hesabından yurtdışı oylarında dahil edildiği sonuçlar ilan edildi. Yozgat’ta Millet İttifakına yansıyan oyların dağılımın ardından Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı bir vekillikle ilgili fark yaklaşık bin 800’e çıktı. Böylece AK Parti ile CHP arasında gidip-gelen milletvekilliği CHP adayı Ali Keven’in farkı artırarak milletvekili olmasını sağladı.