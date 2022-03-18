Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

GÜNDEM ‘GÜNDÜZ’ OLDU

Cumhuriyet Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, TBMM’de yaptığı konuşmada bisiklet kullandığı sırada bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden Umut Gündüz’ü gündeme taşıdı.

18 Mart 2022 Cuma 00:45
GÜNDEM ‘GÜNDÜZ’ OLDU

Milletvekili Keven, konuşmasında şunları kaydetti: “Umut Gündüz'ün ailesinin çığlığını paylaşmak istiyorum. Umut Gündüz, 15 Temmuz 2020 tarihinde 19 yaşındayken bisikletini kullandığı sırada alkollü bir sürücünün çarpıp kaçması sonucu hayatını kaybetti. Umut, lisanslı bir bisiklet sporcusuydu. Yozgat Akdağmadeni ilçesi doğumlu olup hemşerimdi. Ölümüne neden olan sürücü sadece dört ay tutuklu kalıp serbest bırakıldı. Bu durumu kamuoyuna anlatmak isteyen anne ve baba türlü engellerle karşılaştı. Ölümüne neden olanların taksirle cezalandırılması ailenin yarasını bir kez daha kanattı. Gerek hızlı gerek alkollü araba kullanmalarına rağmen kasıtsız ve iyi hâl durumlarıyla ceza almaları yani bir nevi cezasız kalmaları hem aileleri hem kamuoyunun vicdanını derinden yaralıyor. Son iki yılda ülkemizde 300'e yakın bisikletli trafikte hayatını kaybetti. Mağdur aileleri bisikletli ölümleriyle ilgili cezaların artırılmasını, kendilerine hukuksal destek sağlanmasını, ciddi tedbirler alınmasını talep ediyor.” diye konuşan Keven, Genel Kurul konuşmasını ‘Umut Gündüz'e ses olun, bir daha Umut Gündüzler ölmesin’ diyerek tamamladı.

Anahtar Kelimeler:
GÜNDEM ‘GÜNDÜZ’ OLDUYozgatIlerigazetesiMartCumaHaberChpMilletvekiliAlikevenTbmmGündemUmutGündüzBisikletArabaçarpmaHayatınıKaybeden
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sağlık ihalesine çıkılacak
Sağlık ihalesine çıkılacak
Mahalle başkanları toplandı
Mahalle başkanları toplandı
Kadınlara maaş kartı
Kadınlara maaş kartı
Eğitim sorunu çözülüyor
Eğitim sorunu çözülüyor
Ankara'da ziyaret
Ankara'da ziyaret
Başer’e yeni görev
Başer’e yeni görev
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim