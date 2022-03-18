GÜNDEM ‘GÜNDÜZ’ OLDU

Milletvekili Keven, konuşmasında şunları kaydetti: “Umut Gündüz'ün ailesinin çığlığını paylaşmak istiyorum. Umut Gündüz, 15 Temmuz 2020 tarihinde 19 yaşındayken bisikletini kullandığı sırada alkollü bir sürücünün çarpıp kaçması sonucu hayatını kaybetti. Umut, lisanslı bir bisiklet sporcusuydu. Yozgat Akdağmadeni ilçesi doğumlu olup hemşerimdi. Ölümüne neden olan sürücü sadece dört ay tutuklu kalıp serbest bırakıldı. Bu durumu kamuoyuna anlatmak isteyen anne ve baba türlü engellerle karşılaştı. Ölümüne neden olanların taksirle cezalandırılması ailenin yarasını bir kez daha kanattı. Gerek hızlı gerek alkollü araba kullanmalarına rağmen kasıtsız ve iyi hâl durumlarıyla ceza almaları yani bir nevi cezasız kalmaları hem aileleri hem kamuoyunun vicdanını derinden yaralıyor. Son iki yılda ülkemizde 300'e yakın bisikletli trafikte hayatını kaybetti. Mağdur aileleri bisikletli ölümleriyle ilgili cezaların artırılmasını, kendilerine hukuksal destek sağlanmasını, ciddi tedbirler alınmasını talep ediyor.” diye konuşan Keven, Genel Kurul konuşmasını ‘Umut Gündüz'e ses olun, bir daha Umut Gündüzler ölmesin’ diyerek tamamladı.