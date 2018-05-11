Gözler Muhalefette

Erken seçim ilan edildiği günden bu tarafa, AK Parti ve MHP yoğun aday adayı başvurusu aldı ve tanıtım toplantıları yaptı.

Yani, sürecin en başından bu tarafa gündemde kalmayı başaran AK Parti ve MHP oldu.

Bunun yanı sıra muhalefet partileri, bu süreçte sessiz kaldı ve gündemde kendisine yer edinemedi.

Halbuki muhalefet partileri aynı zamanda bir umudun da karşılığı değil miydi?

Yani, mevcut iktidardan memnun olmayanlar, muhalefetten yana tercihin kullanacak.

O halde muhalefet partilerinin de bu süreçte sahada olması ve gündemde yer bulması gerekmez mi?

Mesela, Saadet Partisi ülke genelinde stratejik bir parti oluverdi.

Partinin genel başkanı çıkışlarıyla, söylemleriyle dikkatleri üzerine toplamayı başardı.

Ancak buna karşın yerelde Saadet teşkilatlarını ne gören, ne duyan var.

CHP, kendi içinde sessiz çalışmayı sürdürüyor, sahaya ne zaman ineceği henüz belli değil.

İYİ Parti ise ben bu satırları yazarken, Yimpaş AVM’de aday tanıtım toplantısını tertipliyor.

Bakalım toplantı bize neleri gösterecek.

Demem o ki, seçmenin gözü muhalefetin üzerinde.

Kimi aday çıkaracaksınız, kiminle Yozgat’ı değiştireceksiniz, umut olarak sunacağınız isimler kimler?

Toplum merak ediyor, zaman daralıyor…

Benden söylemesin…

FOTOĞRAF BUDUR!

Siyasette son yılların en güzel fotoğrafı bana göre bu karedir.

İki farklı görüşün, iki adayın, iki rakibin birbirinin elini sıkması ve yan yana gelmesi güzel, hatta çok güzeldir.

Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu görüntü ve tablo da budur.

Ülkeyi yönetme iddiasında bulunan isimler, böyle bir fotoğraf verirlerse ne mi olur?

-Kahvehanelerde masalar ayrılmaz, birleşir.

-Sokakta birbirine selamını kesen aynı yörenin insanı yeniden kucaklaşır.

-Farklı görüşte olan insanlar gönül kıracak tartışmaya girmeden, daha sakin ve medeni tartışır.

-Düğünde-cenazede, iyi günde kötü günde zıt kutuplar birbirinin yanında yer alabilir.

İşte o nedenle Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Adayı İnce’nin yan yana gelmesi ve tokalaşmasını kıymetli bulur, önemli görürüm.

DUYDUK DUYMADIK DEMEYİN

*Yakalarına yeniden parti rozetlerini takmaya başlayan Saadet Partilileri

*Listelerde algı operasyonu yapmaya çalışan, başarısız olan ekibi.

*Umutsuzluğa kapılarak sahayı terk eden aday adayını.

*Doğru olmayan bilgileriyle politika yapan aday adayını.



