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Gözler Başkente çevrildi

AK Parti İl Başkanlığı için ismi geçen dört isim bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek.

Gözler Başkente çevrildi

AK Parti İl Başkanlığı için ismi geçen dört isim bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek.

20 Aralık 2018 Perşembe 07:00
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Gözler Başkente çevrildi

AK Parti’de Celal Köse’den boşalan il başkanlığı için Ahmet Gökhan, Çelebi Dursun, Mehtap Özkan Bekdemir ve Nurullah Nurdoğan isimleri Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecekler.

Alınan bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek isimler, Erdoğan’ın yoğun programı nedeniyle bugün külliyeye çıkacağı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geleceği öğrenildi.

Yapılan görüşme ve mülakatların sonunda İl Başkanı olacak ismin belirleneceği ifade edildi.

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