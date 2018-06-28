Göz ardı etmeyin

İYİ Parti Yozgat Milletvekili adayı Seyit Yücel, seçim sonuçlarını değerlendirerek 25 güne sığdırılan baskın seçimden başarılı bir sonuç aldıklarını ifade etti. Seyit Yücel, erken seçimde İYİ Parti’nin seçim dışı bırakılmasının amaçlandığını dile getirerek, “Buna rağmen seçime girdik, sahaya çıktık ve yılların partilerini imrendirecek sayıda oy aldık. TBMM’de grup sayısının 2 mislinden fazla milletvekilimiz oldu. Başarı veya başarısızlık değerlendirmelerinde kimse bunları göz ardı etmesin” şeklinde konuştu.