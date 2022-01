Göreve başladı

Yozgat Ak Parti binasında yapılan görev tebliğ merasimine, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, Kadın Kolları Başkanı İlknur Ünal, Gençlik Kolları Başkanı Yaşar Taşdemir, AK Partili ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı. Ak Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, Kürşat Kılıç’tan boşalan Merkez İlçe Başkanlığına, AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın takdirleri ve teşkilat başkanlarının olurları ile Merkez İlçe Başkanlığı görevine Ahmet Gökhan’ın atandığını söyleyerek, hayırlı olsun deyip, başarılar diledi. Başer, önceki dönemde emeği geçen Kürşat Kılıç’a da güzel hizmetlerde bulunduğunu ifade ederek teşekkür etti. Yozgat’ta fitne ve yalan siyasete rağmen Ak Parti’nin yoluna hızlı bir şekilde devam ettiğini söyleyen Başer, ‘’Bugünde sevindirici bir olay daha yaşadık. TURKOVAC aşısının Yozgat’ta ilk defa uygulandığının haberini aldık. Gençlik ve Kadın Kolları başkanımız TURKOVAC aşısını ilk olanlardan birisi oldu. Ak Parti ilkleri yaşatıyor’’ diye konuştu. Türkiye’nin TURKOVAC aşısı ile birlikte dünyada aşıyı bulan 10 ülkeden birisi olduğunu ifade eden Başer, ‘’Yerli otomobilimizle TURKOVAC’la, İHA’mızla, SİHA’mızla dünyaya yenilik katıyoruz. Türkiye artık dış ülkelerden bir hastasını uçakla aldırabilen sayılı ülkelerden biri. Kovitten en az etkilenen ülke olduk, partimizle ne kadar gurur duysak azdır. Bu aşamadan sonra da Yozgat’ımızla, tüm teşkilatlarımızla, belediyemizle, kadın ve gençlik kollarımızla, tüm yönetim kurulumuzla, yeni atanan arkadaşımızla birlikte Türkiye’nin hızlı atağında çalışmaya devam edeceğiz’’ dedi. Diğer illere gittiklerinde Yozgat’ı kıskandıklarını söyleyen Başer, ‘’ Ahmet Gökhan kardeşimize hepinizin adına hoş geldiniz diyorum. Hayırlı olsun. Birlik ve beraberliğimiz ile Yozgat’ımıza daha da çok hizmetin gelmesine vesile olacağız. Cumhurbaşkanlığımızın tebliğini, broşürünü kapı kapı gezerek, 21 bin 550 haneye ulaştırdık. Gördüğümüz tablo şuydu; Yozgatlı, Ak Partiden memnun’’ şeklinde açıklama yaptı. AK Parti Yozgat Merkez İlçe Başkanlığı görevine getirilen Ahmet Gökhan ise, AK Parti teşkilatının içinden biri olduğunu söyleyerek, ‘’Kurucu Merkez ilçe Başkanımız Celal Köse başkanımla çalışma imkanımız oldu. Bundan dolayı çok büyük onur ve gurur duyuyorum kendilerinden çok istifade etti. Sonrasında Merkez ilçe başkanımız Musa Halıcı ile, Merkez ilçe Başkanımız İskender Nazlı ile çalışma fırsatı bulduk. Dolayısı ile ben içinizden gelen teşkilat mensubu bir kardeşinizim ve bu masalarda, bu sandalyelerde çok oturdum’’ diye konuştu. AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığının yapmış olduğu değerlendirmeler ve istişareler neticesinde görevin kendisine verildiğini belirten Gökhan, ‘’Rabbim hayırlı ve mübarek eylesin, bizleri mahcup etmesin. 2023 ve 2024 seçimlerinde inşallah Cumhurbaşkanımız, Ak Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde daha güzel ve daha gelişmiş bir ülke için birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhu içerisinde, büyük bir heyecan ve coşkuyla mücadele edeceğiz. Artık ilk günkü aşkla ve şevkle daha da çok çalışmanın vaktidir. Yolumuz açık olsun. Her şey Türkiye için, Her şey Yozgat için. İlk günkü aşkla, Durmak yok yola devam’’ diye konuştu. AK Parti Genel Merkezinden pek çok kişinin 3 hafta boyunca Yozgat’a gelip giderek, incelemelerde bulunduğu ifade eden Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ise, ‘’Şahsım, arkadaşlarım ve belediyemiz adına Ahmet Gökhan kardeşime başarılar diliyorum. Bu davada bende varım diyen, bende bu başkanlığı yaparım, bende partimize katkı sunarım, diyen pek çok arkadaşlarımız oldu. Cumhurbaşkanımızın olurları ile teşkilat başkanımızın talimatları ile Ahmet Gökhan kardeşimiz bu göreve atandı’’ dedi. Ahmet Gökhan’ın önceki başkanlar gibi bu göreve layık biri olduğunu söyleyen Köse, ‘’Benim il başkanlığım dönemimde de İl başkan yardımcılığımı yapmıştı. Daha öncesinde Merkez ilçede teşkilat başkanlığı yapmış, çeşitli görevlerde bulunmuş, partimizin içinden olan bir arkadaşımız. Ahmet Gökhan ve ekibi ile birlikte partimizi daha da ileriye götürmek, 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanımızı o koltuğa tekrar seçtirmek için elimizden gelen çabayı gayreti göstereceğiz. Ahmet Bey’in kuracağı yeni ekip ile Belediyemiz, İl Başkanlığımız, Kadın Kolları ve Gençlik Kollarımız koordineli bir şekilde partimizin burada yeniden canlanmasını sağlayarak, bir sonra ki seçimlere de daha iyi hazırlanması için her türlü maddi manevi desteği vereceğimizi de ifade etmek istiyorum’’ diye konuştu. •Sümeyye ilhan•