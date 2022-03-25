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Görev değişimi

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde, Eğitim Bir Sen İlçe Temsilciliğinde görev değişikliği yapıldı.

25 Mart 2022 Cuma 00:52
Görev değişimi

Kendi isteği üzerine Hacı Bayram Ergenoğlu, görevini Celal Yılmaz’a devretti. Bu güne kadar yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Hacı Bayram Ergenoğlu’na teşekkür eden Memur Sen Yozgat İl Başkanı Kenan Şerefli, “Duruşuyla, davaya olan sadakatiyle, nazik ve beyefendiliği ile hafızalarda yer edinen Hacı Bayram Ergenoğlu bizim değerlimizdir. Bu görev değişikliği ayrılık değildir, her zaman başımızın üstünde yeri vardır. Eğitim Bir Sen İlçe Temsilciliğini görevini üstlenecek olan Celal Yılmaz’a yeni görevinde başarılar diliyorum. Allah hayırlı hizmetler yapmayı nasip eder inşallah” dedi. 

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