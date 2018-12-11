Gönüller yapmaya geliyoruz

Sarıkaya Belediye Başkanı ve Başkan adayı Ömer Açıkel, yeniden gönüller yapmak için aday olduğunu söyledi. Adaylığının kesinleşmesinin ardından açıklama yapan Ömer Açıkel, seçim sürecinde ittifak ruhuna da sadık kalacaklarını belirtti. Başkan adayı Açıkel, “Rabbim nasip etti halkımız teveccüh gösterdi, makam adamı değil halkın adamı olmaya azami hassasiyet gösterdik. Üslubumuza aynı hassasiyet ile de devam edeceğiz” dedi.

Başkan adayı Açıkel, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin üzerinde ısrarla durup, sahip çıktığı Cumhur ittifakına sadakatlerinin tartışılmaz olduğunu aktararak, “Yıkan, bozan, zedeleyen asla biz olmayacağız. Demokratik platformda demokratik hakkımızı yasal çerçevelerin dışarısına çıkmadan alacağız. Tarafıma tebliğ edilen hiç bir makamı Sarıkaya ve Sarıkayalılara olan sevdama değişmedim, değişmeyeceğim” şeklinde konuştu.