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Gönül ve görev bilinciyle çalışacağız

AK Parti Yozgat Belediye Başkan Adayı Celal Köse gönülleri kazanarak görev ve sorumluluk bilinciyle çalışacaklarını söyledi.

Gönül ve görev bilinciyle çalışacağız

AK Parti Yozgat Belediye Başkan Adayı Celal Köse gönülleri kazanarak görev ve sorumluluk bilinciyle çalışacaklarını söyledi.

12 Aralık 2018 Çarşamba 07:00
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Gönül ve görev bilinciyle çalışacağız

AK Parti Yozgat Belediye Başkan Adayı Celal Köse, gazetemizi ziyaret ederek adaylık süreci ve seçim çalışmaları hakkında bilgi verdi. Celal Köse, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın takdiriyle aday ilan edildiğini hatırlatarak, “Bize düşen bu görevi kabul etmek, gönül seferberliği başlatarak hemen sahaya inmekti. Biz de şu anda bunu yapıyoruz” dedi. Celal Köse, yerel seçimlerin genel seçimler gibi olmadığının bilincinde hareket ettiklerini belirtti. Tüm ilçelerde aynı hedef ve aşkla seçim yarışına girdiklerini kaydeden Köse, “Biz sahaya erken indik. Diğer partiler adaylarını belirlemekle uğraşırken, biz hemşerilerimizle buluşmaya, projelerimizi, yapabileceklerimizi anlatmaya ve onları dinlemeye başladık bile” diye konuştu.
AK Parti adayı Köse, seçim kampanyasının ilerleyen sürecinde ana projelerini de açıklayacağını aktararak, “Şu anda hemşerilerimiz bizleri bağrına basıyor. Yozgat’ın bir evladı olarak zaten Yozgat’ın içindeydim. İnşallah bu zorlu yarışı da kazanarak memleketimize hizmetimizi sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

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