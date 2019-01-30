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Gönül Belediyeciliği

AK Parti Yozgat Belediye Başkan Adayı Celal Köse, ‘Gönül Belediyeciliği anlayışını’ yerleştirerek, çalışacaklarını söyledi.

Gönül Belediyeciliği

AK Parti Yozgat Belediye Başkan Adayı Celal Köse, ‘Gönül Belediyeciliği anlayışını’ yerleştirerek, çalışacaklarını söyledi.

30 Ocak 2019 Çarşamba 07:00
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Gönül Belediyeciliği

Yerel seçimler öncesinde çalışmalarını sürdürüp, seçmenlerle bir araya gelen Köse, Yozgat’ı karış karış, sokak sokak gezerek, sıkmadık el bırakmamaya özen gösteriyor. Köse, “Belediye olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın her zaman dile getirdiği gönül belediyeciliğini şehrimizde hayata geçireceğiz. Yol yapmak, kaldırım yapmak, kısacası alt yapı ve üst yapı çalışmaları bütün belediyelerin asli görevidir. Bunları yaparsınız fakat gönüllere hitap etmediğiniz takdirde yani vatandaşın takdirini kazanamadığınız sürece yapılan bütün çalışmalar bir anlam ifade etmez. Bir vatandaşımız belediyeye gelip yasal ve hukuki açıdan olması gereken bir sorununu çözemeden gidiyorsa o vatandaşımızın gönlünü kazanamayız. İşte biz bütün vatandaşlarımızı ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, partisine ve düşüncesine bakmadan şehrimizde yaşayan herkesi kucaklayacağız sorunlarına çözümler üreteceğiz” dedi.

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