Göç sorunu araştırılsın!

Keven, “Akdağmadeni, Boğazlıyan, Sorgun, Çekerek, Şefaatli, Sarıkaya, Çayıralan, Yerköy, Aydıncık, Çandır, Saraykent, Kadışehri ve Yenifakılı olmak üzere 13 ilçeye sahip olan ilimizin toplam nüfusu 2000 yılında 682 bin iken son nüfus sayımına göre 418 bine düşmüştür. Bu durum Yozgat’ta büyük tedirginlik yaratmaktadır. Göçü tersine çevirerek Yozgat’ı göç alan iller konumuna getirebilmek için kapsamlı bir araştırmaya ihtiyaç var’’ dedi.

Milletvekili Keven, 18 yılda nüfusun 264 bin kişi eksildiğine dikkat çekerek, her yıl ortalama 15 bin nüfusun eksildiğini, bu durumun Yozgat’ta büyük tedirginlik yarattığının altını çizdi. Keven, Yozgat’ın Başkent Ankara’ya yakınlığı, karayolu ve demiryolu ağlarına sahip olması, birçok termal turizm ve tarih turizmine dönüşebilecek kaynaklara da sahip olduğunu kaydetti. Keven, ‘’Yozgat Çamlığı, Akdağmadeni Ormanları, Kazankaya Vadisi, Karanlıkdere, Kerkenes Harabeleri, Tavium Antik Şehri, Roma Hamamı, Osmanlı mimarisi konakları gibi birçok doğal ve tarihi güzelliği barındırması, organik tarım ve seracılıkta potansiyelinin bulunması ilimizin cazibe merkezi haline dönüşmesine imkân tanıyacaktır’’ diye konuştu. Keven, göçü tersine çevirerek, Yozgat’ı göç alan iller konumuna getirebilmek için kapsamlı bir araştırmaya ihtiyaç bulunduğunu vurguladı. Keven, ‘’Bu bağlamda bir meclis araştırmasıyla Yozgat’ın göç sorunu araştırılarak, kapsamlı bir çözüm üretilebilmesini temenni ediyorum. Bununla ilgili TBMM Başkanlığı’na bir araştırma önergesi sundum. Parti ayrımı yapmadan bunu bir memleket sorunu olarak gören bütün siyasi sorumlulara büyük iş düşmektedir. Biz Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri olarak bunu Meclis’te gündeme getirdik. Diğer siyasi parti gruplarından da duyarlılık bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

