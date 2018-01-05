Gezi’den farkı yok!

Şenliler, gezi olaylarının müsebbipleri ile İran’da yaşanan olaylarının ekibinin aynı zihniyet ve merkez olduğunu ifade etti. Türkiye ile İran arasında tarihi münasebetler olduğuna dikkat çeken Şenliler, iki kadim milletin ve devletin birbiriyle aynı kaderi paylaştığını ve yaklaşık 300 senedir dostane ilişkilerin sürdüğünü bildirdi. İran’ın nüfusunun yarısından fazlasının Türk olduğunu hatırlatan Şenliler, “Bu kadar iç içe olan, yakınlığımız olan bir ülkeyiz” dedi.

Şenliler, İran’da meydana gelen olayların 1979 yılında Şah döneminde meydana gelen olaylara benzetmenin şekil itibari ile doğru ama muhteva itibari ile kesinlikle yanlış olduğunu vurguladı. İran’da yaşanan olaylarla ilgili endişelerini dile getiren Şenliler, “İran’daki olaylar istikrarlı bir devlet geleneğine sahip olan Müslüman bir ülkenin karıştırılması ve enerjisini içe dönük olarak harcamasını arzu eden emperyalist güçlerin bir oyunu olarak görmekteyim” diye konuştu.