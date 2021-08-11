Gerçeği yansıtmıyor

‘’Son günlerde sosyal medyada Yozgat Şehir Hastanemiz ile ilgili yalan ve yanlış bilgiler verilmektedir’’ diyen İl Başkanı Başer, yazılı açıklamasında, Yozgat Şehir Hastanesi’nden alındığına vurgu yaptığı bilgileri de paylaştı. Başer yazılı açıklamasında, ‘’Son yıllarda, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde Covid19 pandemisi ile mücadele etmekte ve güçlü sağlık sistemi ile tüm dünyaya örnek olacak başarılara imza atmaktadır. Yozgat Şehir Hastanesi ailesi, tüm çalışanların özverili çalışmaları ile halkımıza en kaliteli ve en üst seviyede sağlık hizmetini en kısa sürede verebilmek için gayret göstermektedir’’ ifadelerine yer verdi. Başer’in hastane yönetimden alarak paylaştığını belirttiği bilgilere göre, 2021 yılının ilk 7 ayı içerisinde Yozgat Şehir Hastanesi’nde 389 bin 926 hasta müracaatta bulunduğu belirtilerek, bunların 313 bin 355'inin Poliklinik, 71 bin 630'unun Acil Servis, 4 bin 941'inin Pandemi Polikliniğinden oluştuğu kaydedildi. Müracaat eden hastalardan, 14 bin 851 hastanın yatışı yapıldı. Yatış gün sayısının 45 bin 956 olarak hesaplandığı bildirildi. 4 bin 35'i A-B-C gurubu ameliyat olmak üzere toplamda 8 bin 989 hastanın ameliyat edildiği, bin 364 hastaya koroner anjiyografi uygulanıp, 336 hastaya da 4 bin 532 diyaliz seansı uygulandığı bildirildi. Açıklamada, ‘’Patoloji Laboratuvarından5 bin 47’si biyopsi, 2 bin 157’si sitoloji olmak üzere toplamda 7 bin 204 hastamız patoloji hizmeti almıştır. Hastanemize bu süre içerisinde günlük ortalama10,85 olmak üzere 2 bin 279 ambulans ile sevkli hasta gelmiş, 388 hastamızı ise hastanemizde verilemeyen ve 3. Basamak sağlık kuruluşlarında yapılması gereken işlemler için ambulans ile sevk etmiş bulunmaktayız’’ ifadeleri kullanıldı. Yozgat Şehir Hastanesi’nde 111 Uzman Hekim, 19 Pratisyen Hekimin görev yaptığı kaydedildi. 490 Ebe/Hemşire,198 Sağlık Memuru, 127 İdari birim personeli, 37 Diğer personel, 785 Şirket personeli olmak üzere toplamda bin 767 personel ile hizmet sunumunda bulunduğunun da altı çizildi.