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Gençlik bizim etkinliği

AK Parti Yozgat İl Gençlik Kolları tarafından uygulamaya konulan ‘Mahalle bizim, gençlik bizim’ adlı proje kapsamında başlatılan etkinlikler devam ediyor.

29 Eylül 2021 Çarşamba 00:32
Gençlik bizim etkinliği

AK Parti Yozgat İl Gençlik Kolları Başkanı Yaşar Taşdemir, Yozgat Bahçeşehir, Sorgun Bedirbaba ve Yenidoğan, Aydıncık Mahallelerinde ‘Mahalle Bizim Gençlik Bizim’  programı düzenlediklerini bildirdi. Etkinliklere, Sorgun Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Enes Telli, Aydıncık İlçe Başkanı Ramazan Aydemir, Aydıncık Belediye Başkanı Ahmet Koçak, Aydıncık İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hasan Ali Koçak katıldı. Katılımcılarla sohbet eden Taşdemir, Yozgat’ta gönlüne dokunmadıkları gencin kalmayacağını aktardı. 

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