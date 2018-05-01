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Gençliği temsil ediyorum

AK Parti’den milletvekili aday adaylık başvurusu yapan Hakan Hamza Şöhret siyasette gençliği temsil edeceğini söyledi.

Gençliği temsil ediyorum

AK Parti’den milletvekili aday adaylık başvurusu yapan Hakan Hamza Şöhret siyasette gençliği temsil edeceğini söyledi.

01 Mayıs 2018 Salı 07:00
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Gençliği temsil ediyorum

Yozgatlı genç iş adamı Hakan Hamza Şöhret Yozgat gençliğini temsil etmek için aday adayı olduğunu belirtti. Ömrünü davasına hizmetle geçirmiş bir babanın evladı olduğunu ve onun deneyimlerinden istifade ederek siyasete atıldığını dile getiren Şöhret, bu kez listelerde gençlere de yer verilmesi gerektiğini ifade etti. Yozgat’ın büyük potansiyele sahip bir vilayet olduğuna dikkat çeken Şöhret, siyasette yeni bir meşale yaktığını, gençlerin sorunlarının çözümü için somut projelerle yola çıktığını da sözlerine ekledi.

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