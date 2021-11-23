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Gençlerle buluştu

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Yozgat’ın Şefaatli ve Boğazlıyan ilçelerinde üniversite öğrencileriyle bir araya gelip, sorunlarını dinledi.

23 Kasım 2021 Salı 00:02
Gençlerle buluştu

Keven, Şefaatli ilçesinde üniversite eğitimi gören gençlerle bir araya gelerek, sorunlarını dinledi ihtiyaç ve önerilerini aldı, çözüm odaklı arayışlar konusunda karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. Keven, CHP Boğazlıyan Gençlik Kolları tarafından organize edilen kahvaltı programına da katıldı. Keven, ‘’İlçe teşkilatı başkanlarımız ve partililerimizin de katıldığı gençlik buluşmalarımızda gençlerimizin ilettiği sorunların takipçisi olmaya devam edeceğim. Taleplerini ise ilgili makamlara çözümlenmesi için bildireceğim’’ dedi.

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