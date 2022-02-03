Gençleri üye yaptı

CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, ‘’Üniversitemiz öğrenci komisyonu üyelerimizden bilgisayar mühendisliği öğrencisi Can Cantürk, Gazetecilik öğrencisi Mehmet Hayri Altınöz, Radyo-televizyon-sinema öğrencisi Yusuf Öztürk, Üniversitemiz öğrenci komisyonu örgüt ve örgütlenmekten sorumlu Başkan Yardımcısı Halkla İlişkiler ve Reklamcılık öğrencisi Mahmut Acar vesilesiyle beni ziyaret ettiler. Arkadaşlarımızın üye kayıtları yapılmıştır. Yaşamlarında ve eğitim hayatlarında başarılar dilerim’’ dedi.