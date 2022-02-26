Yozgat İl Gençlik Kolları Başkanı Yaşar Taşdemir’in daveti üzerine AK Parti il binasında AK Parti Gençlik Kolları üyeleri ile bir araya gelen Yozgat İl Genel Meclisi Başkanı İskender Nazlı, yaptıkları çalışmalar hakkında gençleri bilgilendirdi. Nazlı, ‘’İl Gençlik Kolları Başkanlığımızın haftalık Olağan Toplantısına katılım sağlayarak İl Genel Meclisi ve il Özel idaresi çalışmaları hakkında bilgilendirme yaptım. Başkanımız Yaşar Taşdemir ve yönetim kurulu üyelerine davetleri için teşekkür eder çalışmalarında başarılar dilerim’’ dedi.

AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Yaşar Taşdemir ise davetlerini kırmayarak haftalık toplantılarına katılan Yozgat İl Genel Meclisi Başkanı İskender Nazlı’ya teşekkür etti. Daha önce AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı görevini de yürütmüş olan İskender Nazlı’nın kendilerine İl Özel İdaresi ve İl Genel Meclisi hakkında bilgiler verdiğini ve çalışmaları anlattığını dile getiren Taşdemir, çok güzel bir toplantı olduğunu sözlerine ekledi.