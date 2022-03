Gençlere hediye

Haftalık yapılan yönetim kurulu toplantısının hayırlara vesile olmasını dileyen AK Parti Yozgat İl Gençlik Kolları Başkanı Yaşar Taşdemir, “ Her hafta olağan yapmış olduğumuz yönetim kurulu toplantımızda katılım sağlayan AK Parti Gençlik Kolları üyelerimize Cumhurbaşkanımız yazmış olduğu kitabını hediye ettik. ‘Kim var!’ diye seslenilince, sağına ve soluna bakınmadan, fert fert ‘ben varım!’ cevabını verici, her ferdi ‘benim olmadığım yerde kimse yoktur!’ duygusuna sahip bir dava ahlâkını pırıldatıcı bir gençlik. İşte bu gençlik AK Parti gençliğidir. Yozgat gençliğidir. Her zaman her yerde dediğimiz gibi ‘Gençsin Önde Yürü İnandığın Yolda Yürü’. Bizim gençlerimize güvenimiz her zaman tam. Her şartta her koşulda gençlerimizin yanındayız. Yanlarında olmaya da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.