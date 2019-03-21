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Gençlerden meclis ziyareti

CHP Yozgat Gençlik Kolları yönetim kurulu üyeleri Ankara’da bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Gençlerden meclis ziyareti

CHP Yozgat Gençlik Kolları yönetim kurulu üyeleri Ankara’da bir dizi ziyaretlerde bulundu.

21 Mart 2019 Perşembe 00:00
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Gençlerden meclis ziyareti

CHP Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Selçuk ve Kadın Kolları Başkanı Sibel Çelikbaş, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte önce CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven’i daha sonra da parti grup toplantısı ile CHP Genel Merkezi’ni ziyaret edip, çeşitli görüşmeler yaptı. CHP heyeti dönüşte ise Elmadağ Belediye meclis üyesi kontenjan adayı hemşerimiz Vahit Cansever tarafından düzenlenen ‘Elmadağ Yozgatlılar buluşması’ etkinliğine katıldı. 

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