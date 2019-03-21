Gençlerden meclis ziyareti

CHP Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Selçuk ve Kadın Kolları Başkanı Sibel Çelikbaş, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte önce CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven’i daha sonra da parti grup toplantısı ile CHP Genel Merkezi’ni ziyaret edip, çeşitli görüşmeler yaptı. CHP heyeti dönüşte ise Elmadağ Belediye meclis üyesi kontenjan adayı hemşerimiz Vahit Cansever tarafından düzenlenen ‘Elmadağ Yozgatlılar buluşması’ etkinliğine katıldı.