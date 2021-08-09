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Gençlerden anlamlı ziyaret

AK Parti Yozgat Gençlik Kolları, yangınla mücadele ekibi ile emniyet güçlerini ziyaret etti.

09 Ağustos 2021 Pazartesi 00:29
Gençlerden anlamlı ziyaret

AK Parti Yozgat İl Gençlik Kolları Başkanı Yaşar Taşdemir, Milletlerin paylaştıkları güzel günleri olduğu gibi acı ve kederli günlerinin de olduğunu hatırlattı. Taşdemir, ‘’Bu topraklarda bizi millet yapan değerlerde aslında bu paylaştığımız duygu ve düşünceler değil mi? Bugün hepimiz ormanlarımızda meydana gelen yangınlara baktığımızda o bölgede yaşamamamıza rağmen kendimizi rahat hissetmiyorsak, bu vatana olan bağlılığımızdan dolayıdır. Bu his, merhametin, sağduyunun ve millet olmanın bir yansımasıdır. Kanaatimce ülkemizi en iyi tanıtan yaklaşımların başında da bunlar vardır’’ dedi. Ormanların bu büyük milletin zihninde, sadece toprağımızın faydası, küresel ekolojik konuların bir unsuru ya da turistik bir değeri olmadığını vurgulayan Taşdemir, her bir ağacın dinimizce bize ahiret rızkı, Peygamber Efendimizin kıyamet kopmakta bile olsa elinizdeki fidanı dikin şeklindeki öğüdü, Osman Gazi’nin imparatorlukla müjdelendiği rüyası, Fatih Sultan Mehmed’in bir ağaç için dahi yasa koyduğu önemini göstermekte olduğunu aktardı. Taşdemir, ‘’Milletimizin değerlerine ve ülkesine bağlılığına olan inancımla söylüyorum ki, vatandaşımız ortaya koyulan kirli ittifakların ve sergilenen şovların aslını görmektedir. Umarım bu birlik ve beraberliğin gücünü görenler de gereken dersi alırlar.  Bu kesimler her ne yaparsa yapsınlar AK Parti bugün Gençlik Kolları ile Çamlığımızda nöbette olduğu gibi Türkiye'nin geleceğini kollamaya, gözetmeye devam edecektir’’ ifadelerini kullandı.

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Gençlerden Anlamlı Ziyaret
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